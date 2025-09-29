Зима внезапно пришла в регион в конце сентября. Утро 29-го встретило костанайцев и жителей других районов области снегом. Из-за непогоды только на трассе Костанай – Алматы – Екатеринбург с 6 до 10 утра полицейские вызволили из кювета девять автомобилей.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО

- На одном из участков трассы водители автомобилей Alphard и Volkswagen не справились с управлением и съехали с проезжей части. На помощь пришли сотрудники патрульной полиции, которые совместно с проезжавшей мимо грузовой машиной и неравнодушными водителями помогли вызволить автомобили из снежной ловушки, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Параллельно стражи порядка начали активную профилактическую работу. Водителей предупреждали о необходимости соблюдать правила дорожного движения в условиях ухудшенной видимости и скользкого покрытия.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО

Несмотря на профилактику в областном центре произошло 12 ДТП. По данным полиции, обошлось без пострадавших - зафиксирован лишь материальный ущерб. Основными причинами происшествий стали несоблюдение дистанции, превышение скорости и ошибки при маневрировании.

Фото читателей "НГ"

Фото читателей "НГ"

Кроме того, полицейские призывают автовладельцев не оставлять транспортные средства под деревьями.

Фото читателей "НГ"

- Только с утра в полицию поступило 10 сообщений о подобных инцидентах. Во дворе дома по проспекту Абая на автомобиль Exeed упало дерево, - пояснили в пресс-службе. - Подобный случай произошёл и на улице Павлова, где дерево повредило машину марки JAC. В обоих случаях сотрудники полиции собрали материалы, проводится оценка причинённого ущерба, по итогам будет принято процессуальное решение.

Фото Ксении РЕБИК

Повлиял сильный снегопад и на электроснабжение областного центра. Проблемы зафиксированы на ул. Назарбаева, в районе улиц Карбышева и Воинов-интернационалистов и автоЦОНе. По данным городского акимата на местах работают шесть аварийных бригад.

Фото Олега ПАКА