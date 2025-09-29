В Рудном редко бывает так, чтобы после ремонта улицы горожане могли сказать: «Вот это действительно удобно». Чаще всего мы сталкиваемся с брусчаткой, уложенной косо и криво, с торчащими бордюрами, с теми самыми «кочками», через которые трудно проехать на велосипеде или с детской коляской. Но на улице Володарского в этом году сделали иначе – заасфальтировали! И именно поэтому хочется начать с хорошего: здесь тротуары получились такими, какими они и должны быть: ровными, мягкими, удобными. Идёшь пешком или едешь на велосипеде - ну вот прям приятно!

После долгих лет, когда горожане привыкли «прыгать» по плитке или искать обходные пути, новый асфальт выглядит настоящим прорывом. Да, это не что-то сверхъестественное, это всего лишь нормальная практика благоустройства, которая в других городах давно стала стандартом. Но для Рудного это событие. И пусть звучит скромно, но за такие перемены действительно хочется сказать спасибо.

Я не делал особых запросов, но, насколько я могу судить из открытых источников, ремонт на улице Володарского делает ТОО “ВАН”. Это крупная фирма, имеющая собственный асфальтовый завод и опыт работ в Костанае и на республиканских трассах. В Рудном компания работает впервые, и ее определили подрядчиком на средний ремонт 12 улиц города. По информации акимата, все работы ведутся согласно графику, а финансирование программы составляет 1,9 млрд тенге (насчет графиков у меня большие сомнения – но об этом как-нибудь в другой раз)

Впрочем, на этом положительное впечатление заканчивается и плавно переходит в вопросы.

Первый из них — освещение. Улица Володарского остаётся тёмной. Вечером здесь непросто идти, а для велосипедистов или родителей с детьми и вовсе небезопасно. Практически вдоль всей протяженности участка, который ремонтировали в этом году, нет освещения. Получается странный контраст: днём улица радует, а ночью превращается в квест на выживание.

Вторая проблема - пешеходные переходы. Они как будто есть и в то же время их нет. Разметка нанесена, знаки стоят, но логической завершённости не хватает. Между тротуаром и асфальтом дороги остаётся полоса земли. Там, где должна быть зелёная зона, пустота. В сухую погоду это просто неудобно, а в дождь и снег - грязь и ледяные кочки. Человек оказывается перед выбором: либо идти по земле, либо перепрыгивать через бордюр. О этих переходах я уже писал в 2021 году. Ну что же – напомним еще раз.

Особенно удивляет, что такой «недопереход» расположен напротив коррекционной школы. В этом учебном заведении обучаются дети с особыми образовательными потребностями: с нарушениями интеллекта и другими особенностями развития. Педагоги помогают им адаптироваться к обществу, разрабатывают индивидуальные программы, раскрывают их творческие способности. То есть, это место, где детям дают шанс на полноценную жизнь. Но рядом с такой школой переход остаётся недоделанным. Для этих ребят - а также для их родителей - лишние шаги по грязи или кочка под ногами становятся реальной проблемой.

К этому добавим ещё один важный момент: чуть дальше - детская больница и весь больничный городок. Каждый день здесь бывают сотни людей. Пациенты, родители с детьми, пожилые люди. Это та часть города, где вопрос доступности и безопасности среды должен стоять особенно остро. Но пока именно здесь мы видим обратное: удобный тротуар обрывается и человек снова оказывается перед землёй вместо дорожки.

А сзади – Народный суд. Тут без комментариев.

Таким образом, улица Володарского показывает сразу две стороны одной медали. С одной стороны - заметный шаг вперёд: ровный асфальт на тротуарах, по которому наконец-то можно спокойно пройтись или проехать. С другой - недоработки, которые сводят впечатление на нет.

Хочется, чтобы при следующем этапе благоустройства в Рудном учитывали не только покрытие, но и детали: освещение, связку тротуаров с переходами, удобство для детей, людей с ограниченной подвижностью, пациентов больниц. Ведь именно в таких мелочах чувствуется забота. Не о проекте и отчёте, а о людях.

Вместе изменим жизнь к лучшему?

Фото автора