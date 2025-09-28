Определенная категория машин подорожает на треть с нового года. Эпоха стремительного и экономически выгодного роста парка электромобилей в Казахстане близится к своему завершению. С 1 января 2026 года будут отменены ключевые таможенные и налоговые преференции, что, по предварительным оценкам, приведет к удорожанию "зеленых" авто для конечного потребителя на 16-31%. Inbusiness.kz получил официальный ответ от Комитета государственных доходов (КГД) министерства финансов РК, разъясняющий грядущие изменения.

Иллюстративное фото из нейросети

Текущий "золотой век" для электрокаров

На сегодня ввоз электромобилей в Казахстан физическими лицами для личного пользования является максимально привлекательным. Благодаря решению Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), казахстанцы освобождены от уплаты таможенных пошлин и налогов. Эта мера стала мощным драйвером роста популярности экологичного транспорта.

Статистика, предоставленная КГД, красноречиво свидетельствует о формировании устойчивого тренда. Если в 2023 году в страну было ввезено 8 912 электромобилей, то в 2024-м эта цифра выросла до 10 340 единиц. А лишь за неполные девять месяцев 2025 года казахстанцы импортировали уже 13 081 электрокар. Очевидно, что граждане спешат воспользоваться последней возможностью приобрести автомобиль на выгодных условиях в рамках установленной квоты в 15 тысяч единиц.

Что изменится с 1 января 2026 года?

Льготный период, установленный Решением Совета ЕЭК №134, истекает 31 декабря 2025 года. Начиная со следующего дня, правила игры кардинально меняются. Как пояснили в Комитете госдоходов, при импорте электромобилей физические лица столкнутся с необходимостью уплаты совокупного таможенного платежа.

Для казахстанцев будет доступно два варианта таможенного оформления:

По Единому таможенному тарифу ЕАЭС: В этом случае к таможенной стоимости автомобиля будут применены ввозная пошлина в размере 15% и налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 16%. Суммарно это увеличит стоимость автомобиля на 31%.

По сниженным ставкам в рамках обязательств перед ВТО: Казахстан, как член Всемирной торговой организации, имеет право применять более низкие ставки. В отношении электромобилей ставка ввозной таможенной пошлины установлена в размере 0%. Однако уплата НДС на импорт в размере 16% остается обязательной.

"Следовательно, с 1 января 2026 года поступления таможенных пошлин и налогов (ТПиН) при ввозе электромобилей будет варьироваться в пределах от 16% до 31% от их таможенной стоимости", – говорится в официальном ответе КГД.

Важным ограничением при выборе второго, более дешевого варианта является то, что такие автомобили нельзя будет вывозить и продавать на территории других государств-членов ЕАЭС. При этом в КГД отметили, что отдельные расчеты или целевые прогнозные показатели по поступлениям в бюджет от импорта электромобилей после 2026 года не формировались.

Какие льготы останутся?

На фоне отмены ключевой таможенной льготы, вопрос о сохранении других мер государственной поддержки становится особенно актуальным. В ответе КГД сообщается, что формирование налоговой политики, включая введение или отмену льгот, относится к компетенции министерства национальной экономики РК.

Тем не менее, косвенная преференция по налогу на транспортные средства, по всей видимости, сохранится. Согласно действующему Налоговому кодексу, ставка налога для легковых автомобилей рассчитывается в зависимости от объема двигателя. Поскольку у электромобилей данный параметр отсутствует, налог на них не начисляется.