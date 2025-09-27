С 12:00 25 сентября до 12:00 26 сентября через приложение eGov Mobile поступило 9945 предложений по названию первой атомной электростанции в Казахстане, сообщает агентство КазТАГ.

Источник фото: Gov.kz

Напомним, всенародный конкурс на лучшее название АЭС стартовал 25 сентября в 12:00. Опрос проводится в мобильном приложении eGov Mobile: на главной странице размещен баннер «Предложите свое название АЭС», а пользователям было разослано пуш-уведомление о старте конкурса.

Цель инициативы – выбрать название будущей станции, которое будет отражать ее историческое, культурное и национальное значение.

Принять участие может каждый житель страны. Для этого необходимо:

выбрать язык (казахский или русский);

предложить свой вариант названия;

при желании кратко описать его смысл;

подтвердить ознакомление с официальными правилами конкурса.

Сбор предложений продлится до 23:59 10 октября 2025 года. С правилами конкурса можно ознакомиться на официальном сайте агентства по атомной энергии и в социальных сетях ведомства.

Напомним, вчера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о начале строительства первой в Казахстане атомной электростанции. Проект реализуется международным консорциумом во главе с "Росатомом". И подчеркнул, что "в ходе переговоров с этой компанией профильному агентству и правительству следует в первую очередь исходить из интересов нашей страны".