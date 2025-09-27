ДТП произошло сегодня, 27 сентября, рано утром. Судя по комментариям очевидцев, пострадала заправочная станция сети «Мұнай Өнімдері» в поселке Тобол. Как сообщили "НГ" в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, по этому факту проводится проверка.

- По предварительным данным, водитель допустил столкновение с автозаправочной станцией, - говорится в сообщении ДП. - В результате происшествия пострадавших нет. На месте работают полицейские.

Освидетельствование показало, что водитель грузового автомобиля был трезв. Полиция обещает предоставить дополнительную информацию по мере поступления.

Фото очевидцев