Грузовик Shacman врезался в автозаправочную станцию в одном из поселков Костанайской области
Георгий ГОВОРОВ
27 сентября 2025, 12:41 | Происшествия
ДТП произошло сегодня, 27 сентября, рано утром. Судя по комментариям очевидцев, пострадала заправочная станция сети «Мұнай Өнімдері» в поселке Тобол. Как сообщили "НГ" в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, по этому факту проводится проверка.
- По предварительным данным, водитель допустил столкновение с автозаправочной станцией, - говорится в сообщении ДП. - В результате происшествия пострадавших нет. На месте работают полицейские.
Освидетельствование показало, что водитель грузового автомобиля был трезв. Полиция обещает предоставить дополнительную информацию по мере поступления.
Фото очевидцев
