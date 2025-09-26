Аким Рудного Виктор ИОНЕНКО на своей страничке в социальной сети Instagram прокомментировал начало отопительного сезона. Он сообщил, что власти намерены начать подачу тепла в жилые дома с 29 сентября. Этот процесс займет несколько дней.

Фото из архива "НГ"

Аким отметил, что отопительный сезон по нормативам начинается тогда, когда в течение трех суток температура воздуха не превышает +10 градусов.

- С 26 сентября в Рудном начинается отопительный сезон. В первую очередь будут подключены объекты социальной сферы - учреждения образования, здравоохранения и интернатного типа, - пишет Ионенко. - Подключение жилого фонда начнётся поэтапно с 29 сентября. Это означает, что процесс не одномоментный - на запуск системы отопления требуется от 3 до 4 дней. В ближайшие дни ожидается похолодание - по прогнозам синоптиков, температура воздуха может опуститься до -1 градуса, что делает запуск системы особенно актуальным.

Глава города подчеркнул, что необходимо обеспечить регулировку давления, наладить циркуляцию тепла по сетям, провести технические проверки и, самое важное, привлечь специалистов для запуска системы в штатном режиме и обеспечения бесперебойной подачи тепла.

- Понимаю, что у части населения может возникнуть недоумение: «зачем включать отопление, если ещё не холодно?», - продолжил Ионенко. - Однако запуск отопления - это не моментальное действие, а технически сложный процесс, требующий времени и слаженной работы. Прошу отнестись с пониманием. Все меры принимаются строго по нормативам, с учётом погодных условий и в интересах комфорта, здоровья и безопасности жителей.