В субботу, 27 сентября на западе и востоке Костанайской области синоптики прогнозируют дожди. Ветер северный 9-14, на востоке и юге порывы 15-20 м/с. Ночью и утром на севере области туман. Температура воздуха ночью +1...+6, на юге +10, а на севере возможнызаморозки на поверхности почвы до -2 градусов. Днём +8...+13, на юге +18 градсов.

Фото Олега ПАКА

В Костанае в субботу ночью и утром дождь, ветер северный 9-14 м/с. Ночью +3...+5, днём +9...+11 градусов.

- В воскресенье, 28 сентября, на севере и востоке области дожди, ветер северо-восточный 9-14, с порывами в отдельных районах 15-20 м/с, - рассказала начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Антонина ШИБАРШИНА. - В понедельник, 29 августа, на западе и севери возможны осадки в виде дождя, преходящим в снег. Ночью температура воздуха от 0 до +5 градусов, днём в районе +10 градусов.

В Костанае в воскресенье облачно без осадков, северо-восточный ветер 9-14 м/с. Ночью +3...+5,днём +10...+12 градусов. В понедельник в областном центре облачно, возможен дождь, переходящий в снег. Температура воздуха ночью +1...+3, днём +6...+8 градусов.