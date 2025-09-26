Для работающих с физлицами предпринимателей (B2C) "упрощёнка" должна быть сохранена: в противном случае нас может ждать отток бизнеса в другие страны, его уход в тень и не только. Об этом предупреждает депутат Мажилиса Айтуар КОШМАМБЕТОВ, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

С 1 января 2026 года в Казахстане вступит в силу новый Налоговый кодекс: ставка НДС вырастет с 12 до 16 процентов, а круг видов деятельности, имеющих право работать по упрощённому режиму, планируют сузить. Ключевая интрига - так называемый запретительный список ОКЭД (общий классификатор экономической деятельности). Какие именно виды бизнеса в итоге попрощаются с "упрощёнкой", пока неизвестно.

Депутат Мажилиса Айтуар Кошмамбетов говорит, что затягивание с документом бьёт по планам предпринимателей, в связи с чем просит правительство скорее вынести список на открытое обсуждение.

Почему до сих пор нет списка?

- Есть порядок: проект выносится на "Открытые НПА" и обсуждается. Сроки поджимают. Этот запретительный список - один из основных документов, его нужно публично показать и публично обсудить, - сказал депутат.

Позиция мажилисмена такова: все, кто работает с физическими лицами в розницу, должны иметь право на упрощённый режим.

- Детские сады, вузы, школы - их клиенты - физические лица. Зачем переводить их на общий режим? То же самое про бытовые услуги: креативные индустрии, бани, парикмахерские, - пояснил он.

Кошмамбетов напомнил, что при принятии Налогового кодекса депутаты просили отойти от разрешительного перечня и сделать именно короткий запретительный список.

- Мы предлагали запретить порядка 50-60 видов деятельности: недропользователи, банки и микрофинансовые организации, страховые, производители подакцизных товаров, крупный бизнес, сферы, где в основном корпоративные клиенты. Остальным - работать на "упрощёнке", - сказал мажилисмен.

Последствия - увольнения и рост импорта

По оценке депутата, слишком жёсткое ограничение "упрощёнки" ударит по занятости и ценам.

- В малом и среднем бизнесе занята почти половина работающих казахстанцев. Если мы резко сократим "упрощёнку", получим закрытие компаний, увольнения, рост импорта и "тени". А у органов госдоходов нет бесконечных ресурсов всё это контролировать, - отметил он.

Депутат привел и отраслевые примеры.

- Есть небольшие производители, которые продают продукцию торговым сетям. Их вынуждают переходить на общий режим - это и корпоративный налог, и НДС, и бухгалтерия. Маржинальность низкая, цена вырастет, они проиграют конкуренцию завозу из соседних стран, - предупредил Айтуар Кошмамбетов.

Бизнес уедет туда, где условия проще

По словам мажилисмена, также существуют риск "перетока" бизнеса в соседние страны.

- Мне прямо говорят: нам все равно, в какой стране регистрироваться. В Кыргызстане, например, режим 2 процента с оборота. Идёт конкуренция за наших продавцов. Мы потеряем налогоплательщиков, а соседи приобретут, - отметил Кошмамбетов.

Что предлагают в Парламенте

- Нужно обсуждать публично. По каждому ОКЭД - сколько занято людей, сколько компаний, сколько платят налогов, какой прогноз и цель. Даже если это сотни позиций, над каждой нужно спорить предметно и понятным для бизнеса языком, без сложных формулировок, - сказал депутат.

Кошмамбетов отметил, что он и его коллеги не против Нового кодекса.

- Мы за то, чтобы он гармонично вошёл в жизнь и не "сломал" малый бизнес. "Упрощёнка" должна быть доступна тем, кто продаёт людям, а запреты - короткими и понятными, - сказал мажилисмен.

Вместо расширения запретов депутат предлагает системные шаги.

- Либерализация экономики и приватизация "по уму" - сократить долю государства, передать в рынок дочерние структуры, чтобы они платили налоги и создавали рабочие места. И навести порядок на таможне и границах - там огромный резерв, - заключил он.