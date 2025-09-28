Суть акции «Народный гаишник»: вы сообщаете об опасном участке на дорогах Костаная и излагаете суть проблемы, а мы направляем запрос в департамент полиции.

Жительница Костаная рассказала, что попала в небольшое ДТП, не разобравшись в схеме движения.

Пр. Назарбаева. Автор обращения попала в ДТП, не разобравшись в схеме движения / Фото читательницы

- Очень интересно, для кого предназначена эта новая разметка на пр. Назарбаева, рядом с церковью, и как по ней правильно ездить? - спрашивает она. - Все ехали, как обычно: у нас ведь всего две полосы - правая и левая. Но по новой разметке, двигаясь по левой полосе, я автоматически оказываюсь на крайней левой. Я продолжила движение прямо, а водитель справа поехал, «как нарисовано» - криво, и задел меня. Вызвали полицию, но разобраться так и не смогли. Сказали, что это только через суд можно выяснять, писать кучу заявлений, тратить время и нервы. Так как повреждения были незначительные, решили вопрос мирно. Но ведь проблема-то осталась! Скажите, как вы там ездите? Вопрос к дорожным службам и акимату: кто согласовал эту разметку и проверял ее безопасность? Вопрос к полиции: есть ли официальное объяснение, как двигаться по этому участку?

«НГ» отправила запросы в отдел ЖКХ Костаная и ДП с просьбой прокомментировать ситуацию.

Две недели назад мы публиковали сообщение жительницы Костаная Раисы УТЕГЕНОВОЙ. Она жалуется на то, что во дворе дома № 63 по ул. Павлова убрали «лежачих полицейских»:

- Обосновали тем, что для скорой помощи и других служб нужен во дворе сквозной проезд. Убрали бы с одной стороны «лежачий полицейский», а с другой оставили. В других таких домах и в ЖК проезды не сквозные. Сейчас без «лежачих полицейских» машины во дворе не останавливаются, гоняют.

В отделе ЖКХ акимата Костаная на запрос «НГ» ответили:

- По данному вопросу будет осуществлен совместный выезд с отделом технической инспекции управления полиции города Костаная для принятия решения по поводу установки ИДН на данном участке.

А в ДП пообещали, что «лежачим полицейским» на участке быть:

- По результатам обследования сообщаем вам, что в адрес ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная» направлено предписание за номером 385 от 15.09.2025 года по обустройству искусственных дорожных неровностей во дворе дома ул. Павлова, 63.

Присоединяйтесь!

Есть на примете небезопасные участки дороги? Сообщайте о них в редакцию «НГ» по телефону 53-69-95, присылайте на WhatsApp +7-747-907-57-92 или по адресу ng@ng.kz.