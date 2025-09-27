Этого тазы нашли возле одной из трасс близ Костаная волонтеры ОО «Надежда Плюс kst» и приютили на своей территории.

- У него была опухоль на шее, - рассказала заместитель председателя организации Ольга СОЛОВЬЁВА. - Тазы был очень худой, холодный, голодный, с анорексией. Мы его откармливали. С опухолью пока неизвестно, можно ли ее прооперировать или нет, все в подвешенном состоянии сейчас.

Пес прошел программу ОСВВ: кастрирован, вакцинирован и привит.

- Он не охотник, не особо подойдет для охоты, - отметила Соловьёва. И добавила: - Тазы - достояние Казахстана и изображен на национальной валюте страны, но меньше их в нашем приюте не становится.

Чтобы забрать этого тазы или других постояльцев реабилитационного центра ОО «Надежда Плюс kst» в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst.

Фото Ольги СОЛОВЬЁВОЙ