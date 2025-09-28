Рецепт собирался на ходу: тесто-основа взято от цветаевского пирога. Начинка: раз лимоны в ходе изготовления напитка остались практически без мякоти и сока, а в холодильнике лежали кисло-сладкие яблоки, было решено их объединить. А чтобы начинка не затвердела при выпекании, захотелось «припудрить» ее штрейзелем.

В начинке пирога чувствуется легкая горчинка, что делает вкус интереснее

Этот пирог - чистейший эксклюзив. Редакции «НГ» опять повезло снять пробу. Вердикт: надо печь. Iraida расписала рецепт пошагово, сразу указав ингредиенты.

Тесто-основа: 2 столовых ложки сметаны перемешать с 100 г сахара, добавить 150 г размягченного сливочного масла, 1 чайную ложку разрыхлителя и 1,5-2 стакана муки просеять, добавляя к массе. Замесить мягкое пластичное тесто. Выложить его в форму, разровнять руками, формируя бортики.

Штрейзель: в традиционной немецкой кухне он делается из сахара, масла и муки в пропорции 1:1:2. Но мы же собирали свой пирог на ходу и почти на глаз, поэтому у нас получилось 50 г масла, 2 столовых ложки сахара, 6-8 столовых ложек муки, щепотка соли и щепотка соды (соды щепотка чуть поболее).

Штрейзель должен получиться рассыпчатым, поэтому муку лучше добавлять частями, начиная с 5-6 ложек. Если крошка слишком большая и под пальцами хорошо чувствуется масло, добавляем муки. Если с мукой переборщили, добавляем немного масла. Или же дольше перетираем руками: масло будет таять от тепла рук и крошка схватится.

Если делаем крошку в миксере, помним: чем дольше перемешиваем, тем крупнее будет крошка.

Начинка: остатки 3 лимонов и 2-3 средних яблока без семечек и хвостиков измельчить в мясорубке или в чаше блендера. Добавить 150 г сахара, 3-4 столовые ложки кукурузного крахмала (в зависимости от того, насколько жидкой или густой будет лимонно-яблочная смесь). Крахмал нужен, чтобы начинка не текла. Если его будет чуть больше, ничего страшного.

Кладем начинку в тестовую форму, распределяем по поверхности штрейзель. Выпекаем пирог при температуре 170-180 градусов около 50 минут. Смотреть по своей духовке: зарумянилось, стало красиво золотым, значит, готово.

Остужаем пирог в форме. Потом накрываем верх пирога пергаментом и при помощи плоской тарелки/подноса/доски переворачиваем, таким образом вынимая его из формы. И снова переворачиваем уже на подставку для тортов или емкость с плоским дном, приложив ее плотно ко дну пирога. Чтобы во время этих манипуляций штрейзель не отвалился, мы и прикрывали верх пергаментом. Почему нужно плоское дно в блюде, на котором будет подаваться к столу пирог? Потому что в тарелке середина пирога провалится и отойдет от бортиков.

Если без «шаманства», то пеките такой пирог в разъемной форме.

Фото Ксении РЕБИК