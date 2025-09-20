Добавлю: и всесезонное. В трио, которое представил на дегустацию команде «НГ» наш автор (:Я_наВкусе, были напитки как из дачных фруктов, так и из тех, что у нас можно найти только в магазине. Употребление лимонадов - универсальное, это не всегда прохладительный напиток. Можно и зимой себя угощать.

Напитки получаются неяркие, зато полностью натуральные

Напитки из киви-лимона и мандарина с лимоном (:Я_наВкусе делал, беря ингредиенты на глаз. А из яблок и лайма, по моей просьбе, готовил уже, взвешивая продукты.

Яблоки натереть. Можно, конечно, отжать сок, а можно с мякотью, но потом, когда лимонад настоится, процедить.

- Лайм был нарезан на красивые дольки. Но тут ждал подвох: получилось красиво, но лимонад горчил, - написал (:Я_наВкусе. - Горечь неяркая. Но, если даже такая кому-то не нравится, лучше снять цедру и отжать сок.

Чтобы лайм (или любой цитрусовый) лучше отдал сок, его надо после того, как снята цедра, придавливая, покатать по столу, чтобы стал мягким. Тогда при выжимании сока будет больше.

- Мята для напитка была использована необычная, неместная, привезена из Екатеринбурга, куда попала из Чувашии. Подвид не известен😉, но она супермятная, поэтому листики были взяты небольшие и немного, - уточнил автор. - Дачной перечной мяты или мелиссы можно и веточку. Нам в напитке было достаточно сладости яблок, использовали уралку. Если яблоки с кислинкой, сахара можно добавить больше.

После того как все ингредиенты оказались в кувшине, надо залить их горячей водой. Когда напиток остынет, дать настояться. В идеале он должен провести ночь в холодильнике.

Процеживаем лимонад, украшаем стаканы: сначала обмакиваем край в мед, а затем - в сахар. Добавляем лед. Или не добавляем.

Да, автор кладет в напиток маленькую щепотку соли. Для выраженности вкуса. Но с солью осторожно, чтобы напиток не превратился в регидрон.

Метод изготовления других лимонадов - такой же. Огласим итоги дегустации. Сочетание киви с лимоном не оценил ни изготовитель, ни те, кого он угощал. В топе мандарин-лимон и яблоко-лайм. Был опыт и с палочкой корицы в мандариново-лимонном лимонаде. Тут на любителя и как повезет с корицей. Она может горчить. И в целом перетягивает одеяло на себя.

Ингредиенты

На 1,5 литра воды: 200 г мякоти яблок (8 яблочек дачной уралки), 1 лайм, 4 листика мяты, 2 ст. л. сахара, щепотка соли.

Фото (:Я_наВкусе