Домашние игры чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой Pro Hokei Ligasy сезона-2025/2026 «Горняк» продолжил матчами с атырауским «Бейбарысом».

Опасный момент у ворот «Бейбарыса» / Фото pro.ligasy.kz

Перед первым очным противостоянием команды находились на соседних строчках в турнирной таблице - атырауский клуб после четырех игр занимал с четырьмя набранными очками седьмое место, а рудничане, проведя на два матча больше, замыкали зону плей-офф с тремя очками.

В первом периоде первого матча на льду «Горняк Арены» хозяева были намного активнее, нанеся по воротам «Бейбарыса» вдвое больше бросков - 20 против 10. И один из них достиг цели. На 4-й минуте Данила Платонов за воротами гостей сделал передачу справа вдоль борта Евгению Степанову, который отдал шайбу открывшемуся рядом с «пятачком» Валерию Гурину, и тот броском в касание открыл счет в матче. А перед этим команды успели поиграть в формате «четыре на четыре» - после того, как на первых секундах встречи Платонов был удален за задержку соперника клюшкой, а вскоре за выброс шайбы был наказан и «Бейбарыс».

С шайбой нападающий «Горняка» Андрей Ревацкий / Фото pro.ligasy.kz

Минимальное преимущество «Горняка» в счете продержалось почти полтора периода игрового времени. На 32-й минуте, когда рудничане в четвертый раз остались в меньшинстве, нападающий атырауского клуба Евгений Гасников реализовал численный перевес. А еще через пять минут выступавший в прошлом сезоне за «Горняк» нападающий «Бейбарыса» Виктор Васин вывел свою команду вперед - 1:2.

На первой минуте третьего периода команды вновь остались в неполных составах: гости были наказаны за подножку, а у «Горняка» удалили Сергея Лазарева за грубость и драку. Вскоре в составе рудничан произошло еще одно удаление - на 5 минут за атаку в область головы и шеи был удален Александр Катков, получивший также и дисциплинарный штраф до конца игры. А когда «Бейбарыс» заиграл в полном составе, у хозяев был наказан двухминутным штрафом голкипер Владислав Нурек за умышленный сдвиг ворот. И при игре в формате «пять на три» гости увеличили свое преимущество - 1:3.

Борьба за шайбу в зоне защиты «Бейбарыса» / Фото pro.ligasy.kz

В середине периода хозяева в очередной раз остались в меньшинстве после удаления Алексея Козореза за задержку соперника. Но в этом случае сумел отличиться проштрафившийся «Горняк», в составе которого шайбу забросил Платонов при поддержке Оскара Юлбарисова и Степанова. Интрига в матч вернулась, однако рудничанам не удалось сравнять счет, даже играя две последние минуты встречи с шестым полевым игроком, а последние полминуты и вовсе против четверых полевых игроков соперника. В итоге - поражение со счетом 2:3 (1:0, 0:2, 1:1).

В повторном поединке счет вновь открыли рудничане. На этот раз они сделали это в середине второго периода, когда цели достиг бросок того же Валерия Гурина, которому ассистировали Оскар Юлбарисов и Владимир Кротов. И вновь хозяев подвела дисциплина - только во втором игровом отрезке в их составе было шесть удалений. За это «Горняк» был дважды наказан. И оба раза автором шайб стал Евгений Гасников.

Нападающий «Горняка» Данила Омельковец отдает передачу / Фото pro.ligasy.kz

И все же в середине заключительного периода, в котором рудничане значительно прибавили в движении и гораздо чаще атаковали ворота соперника, Гурину удалось сравнять счет при поддержке Юлбарисова и Степанова. А на 52-й минуте отличился и сам Юлбарисов. Результативные передачи в этом моменте записали на свой счет Гурин и Платонов. Как оказалось, эта шайба стала последней в матче и принесл победу «Горняку» - 3:2 (0:0, 1:2, 2:0).

Продолжится домашняя серия «Горняка» 25 и 26 сентября матчами с петропавловским «Кулагером», занимающим вторую строчку в турнирной таблице.