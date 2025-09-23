Когда начнется отопительный сезон в Костанае, сообщили в ГКП "КТЭК"
Андрей СКИБА
23 сентября 2025, 21:35 | ЖКХ
ГКП «КТЭК» объявило о начале подачи тепла в городские сети в связи с ожидаемым похолоданием.
Фото из архива "НГ"
Согласно графику, первыми тепло получат объекты социальной сферы: с 25 сентября 2025 года - дошкольные и школьные учреждения, а также лечебные организации (по заявкам). Далее к системе отопления будут подключены жилые дома, предприятия и учреждения: с 29 сентября 2025 года - объекты жилья, социально-культурного быта, организации и предприятия города.
По данным синоптиков, в Костанае на конец сентября ожидается устойчивое похолодание. Погода будет преимущественно облачной, местами возможен небольшой дождь.
Напомним, что в 2023 году отопительный сезон начался 3 октября, с в прошлом на 2 дня раньше, 1 октября.
