ГКП «КТЭК» объявило о начале подачи тепла в городские сети в связи с ожидаемым похолоданием.

Фото из архива "НГ"

Согласно графику, первыми тепло получат объекты социальной сферы: с 25 сентября 2025 года - дошкольные и школьные учреждения, а также лечебные организации (по заявкам). Далее к системе отопления будут подключены жилые дома, предприятия и учреждения: с 29 сентября 2025 года - объекты жилья, социально-культурного быта, организации и предприятия города.

По данным синоптиков, в Костанае на конец сентября ожидается устойчивое похолодание. Погода будет преимущественно облачной, местами возможен небольшой дождь.



Напомним, что в 2023 году отопительный сезон начался 3 октября, с в прошлом на 2 дня раньше, 1 октября.