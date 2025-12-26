Новости

Казахстанцы будут отдыхать почти половину января

26 декабря 2025, 10:24 |  Общество

Начало 2026 года порадует казахстанцев продолжительным отдыхом. В январе жители страны смогут отдыхать почти половину месяца благодаря новогодним праздникам, выходным и Рождеству, передает Tengri Life.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети

Сколько дней отдохнут казахстанцы в январе

Количество выходных в январе будет зависеть от продолжительности рабочей недели:

  • при пятидневной рабочей неделе казахстанцев ждёт 12 выходных и 19 рабочих дней;
  • при шестидневной рабочей неделе выходных будет меньше — 7 дней отдыха и 24 рабочих дня.

Как отдохнут казахстанцы в январе 2026 года

Пятидневная рабочая неделя

График выходных и рабочих дней выглядит следующим образом:

  • 1 и 2 января — праздничные выходные в честь Нового года;
  • 3 и 4 января — выходные дни;
  • 5 и 6 января — рабочие дни;
  • 7 января — выходной день в честь Рождества.

Иллюстрация: Tengrinews.kz / Серикболсын Алибеков

Шестидневная рабочая неделя

Для тех, кто работает шесть дней в неделю, график будет следующим:

  • 1 и 2 января — праздничные выходные;
  • 3 января — рабочий день;
  • 4 января — выходной;
  • 5 и 6 января — рабочие дни;
  • 7 января — выходной день (Рождество).

В Министерстве труда и социальной защиты населения уточнили, что переносов выходных дней в январе 2026 года не планируется.

Профессиональные праздники января

Помимо новогодних выходных, в январе в Казахстане отмечают несколько профессиональных дат:

  • 10 января — День Национальной гвардии;
  • 28 января — День органов по финансовому мониторингу.