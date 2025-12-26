Начало 2026 года порадует казахстанцев продолжительным отдыхом. В январе жители страны смогут отдыхать почти половину месяца благодаря новогодним праздникам, выходным и Рождеству, передает Tengri Life.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети

Сколько дней отдохнут казахстанцы в январе

Количество выходных в январе будет зависеть от продолжительности рабочей недели:

при пятидневной рабочей неделе казахстанцев ждёт 12 выходных и 19 рабочих дней ;

; при шестидневной рабочей неделе выходных будет меньше — 7 дней отдыха и 24 рабочих дня.

Как отдохнут казахстанцы в январе 2026 года

Пятидневная рабочая неделя

График выходных и рабочих дней выглядит следующим образом:

1 и 2 января — праздничные выходные в честь Нового года;

3 и 4 января — выходные дни;

5 и 6 января — рабочие дни;

7 января — выходной день в честь Рождества.





Иллюстрация: Tengrinews.kz / Серикболсын Алибеков

Шестидневная рабочая неделя

Для тех, кто работает шесть дней в неделю, график будет следующим:

1 и 2 января — праздничные выходные;

3 января — рабочий день;

4 января — выходной;

5 и 6 января — рабочие дни;

7 января — выходной день (Рождество).

В Министерстве труда и социальной защиты населения уточнили, что переносов выходных дней в январе 2026 года не планируется.

Профессиональные праздники января

Помимо новогодних выходных, в январе в Казахстане отмечают несколько профессиональных дат: