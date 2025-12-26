Казахстанцы будут отдыхать почти половину января
26 декабря 2025, 10:24 | Общество
Начало 2026 года порадует казахстанцев продолжительным отдыхом. В январе жители страны смогут отдыхать почти половину месяца благодаря новогодним праздникам, выходным и Рождеству, передает Tengri Life.
Изображение сгенерировано при помощи нейросети
Сколько дней отдохнут казахстанцы в январе
Количество выходных в январе будет зависеть от продолжительности рабочей недели:
- при пятидневной рабочей неделе казахстанцев ждёт 12 выходных и 19 рабочих дней;
- при шестидневной рабочей неделе выходных будет меньше — 7 дней отдыха и 24 рабочих дня.
Как отдохнут казахстанцы в январе 2026 года
Пятидневная рабочая неделя
График выходных и рабочих дней выглядит следующим образом:
- 1 и 2 января — праздничные выходные в честь Нового года;
- 3 и 4 января — выходные дни;
- 5 и 6 января — рабочие дни;
- 7 января — выходной день в честь Рождества.
Иллюстрация: Tengrinews.kz / Серикболсын Алибеков
Шестидневная рабочая неделя
Для тех, кто работает шесть дней в неделю, график будет следующим:
- 1 и 2 января — праздничные выходные;
- 3 января — рабочий день;
- 4 января — выходной;
- 5 и 6 января — рабочие дни;
- 7 января — выходной день (Рождество).
В Министерстве труда и социальной защиты населения уточнили, что переносов выходных дней в январе 2026 года не планируется.
Профессиональные праздники января
Помимо новогодних выходных, в январе в Казахстане отмечают несколько профессиональных дат:
- 10 января — День Национальной гвардии;
- 28 января — День органов по финансовому мониторингу.
