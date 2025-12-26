Статья 274 (распространение заведомо ложной информации) Уголовного кодекса Казахстана будто специально придумана для работников средств массовой информации (СМИ), считает журналист Михаил КОЗАЧКОВ. Его мнение публикует КазТАГ.





«Сейчас, в связи с новыми громкими кейсами, даже разработчики законов начали говорить о том, что уголовную статью пора декриминализировать. Проще говоря, выкинуть деяние из Уголовного кодекса, оставив только в административном. Вчера об этом заявили Азат Перуашев, руководитель «Ак Жола», Сергей Пономарев из «Аманата», а также его коллега по партии Ерлан Саиров, плюс Ермурат Бапи, представляющий в парламенте оппозицию. Я специально подчеркнул, что все народные избранники – из разных лагерей. Но у них схожие мысли по поводу чисто журналистского преступления. Причем эта статья как будто специально придумана для нас», - написал Козачков на своей странице в социальной сети на фоне ряда резонансных дел, в том числе против генерального директора МИА КазТАГ Асета Матаева и главного редактора Амира Касенова.

Он привел примеры того, как чиновники могут безнаказанно распространять заведомо ложную информацию.

«Всем остальным можно врать безо всяких последствий. Министрам (Мы на 100% обеспечены собственной молочной продукцией). Акимам (Это не мой ребенок). Отцу налоговой реформы (В соседних странах порог по НДС еще ниже, чем у нас). Депутатам Мажилиса (Я трачу на продукты Т50 тыс. в месяц). В общем, все могут ошибаться, кроме журналистов», - отметил автор.

Он добавил, что внимательно следит за тем, что происходит прямо сейчас в журналистике.

«Несколько моих коллег признаны подозреваемыми по уголовным делам, кого-то уже судят, кто-то сидит под домашним арестом. В большинстве случаев, привлекают нас по двум статьям – «Клевета» (Это административное правонарушение) и «Распространение заведомо ложной информации» (274 Уголовного кодекса). Фактически, речь идет об одном и том же деянии, когда кого-то обвиняют в передаче недостоверных сведений», - обратил внимание журналист.

Но почему-то, отметил он, «в некоторых случаях за это предусмотрено лишение свободы на срок до семи лет».

«Есть еще один аргумент в пользу декриминализации 274 – это международный опыт. Проще говоря, где еще используют аналогичный инструмент против СМИ. Журналистов сажают в тюрьмы по всему миру, но лидерами по этому показателю являются страны, которые трудно назвать демократическими – Эритрея, Северная Корея, Саудовская Аравия, Вьетнам, Иран, Китай, Бирма, Израиль. Ну и наши соседи не отстают – Россия, Беларусь, Азербайджан, Узбекистан, Кыргызстан. И сейчас дискуссия вокруг 274-й статьи – это просто выбор направления развития нашего общества. Куда оно движется и какую роль в нем будет играть журналистика. Несложно», - резюмировал Козачков.

Напомним, в основу уголовного дела против руководства КазТАГ легли показания адвоката и потерпевших в результате мошенничества во Freedom Finance.

12 декабря стало известно, что в посольствах США, Великобритании и Европейского Союза (ЕС) следят за ситуацией вокруг уголовного преследования Матаева и Касенова.

15 декабря посольство США озвучило позицию в связи с уголовным делом против КазТАГ. 17 декабря свою позицию по делу КазТАГ обозначило и посольство Евросоюза. 16 декабря Касенов заявил о пытках. 17 декабря международные правозащитные организации выступили с заявлением и сообщили, что власти Казахстана в последние недели преследуют независимых журналистов и СМИ, а также призвали прекратить давление на журналистов. 19 декабря генеральный директор информагентства КазТАГ Асет Матаев, главный редактор Амир Касенов, их адвокаты, а также потерпевшие по делу Freedom Finance дали пресс-конференцию в Астане.

23 декабря Касенова задержали в Астане.

24 декабря руководитель правовой службы Media Qoldau и юрист Гульмира Биржанова заявила, что контекст этого дела вызывает серьезные опасения. Задержание главреда агентства также прокомментировали и депутаты мажилиса.

Международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз» выпустил открытое обращение к генеральному прокурору Берику Асылову и Верховному суду.

Кроме того, главный редактор КазТАГ сообщил о голодовке в своей колонке, а адвокаты заявили, что начальство ИВС Астаны не сообщило им о его голодовке, которую он объявил.

В ночь на 25 декабря Касенов после пятичасового суда по избранию меры пресечения был выпущен из ИВС и помещен под домашний арест.

Источник фото: Facebook.com/@Михаил Козачков