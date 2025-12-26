Рейды и проверки: с 2026 года налоговики получат новые полномочия
С 1 января 2026 года органы государственных доходов получат расширенные полномочия по контролю за физическими и юридическими лицами, получающими иностранное финансирование. Об этом говорится в ответе на депутатский запрос заместителя премьер-министра — министра культуры и информации Аиды Балаевой, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.
Как сообщила Балаева, в рамках нового Налогового кодекса налоговые органы смогут проводить проверки и рейдовые мероприятия в отношении организаций и граждан, получающих деньги или имущество от иностранных государств, международных и зарубежных организаций, а также иностранцев и лиц без гражданства.
Зачем вводят рейды
Новые меры направлены на установление целей расходования иностранного финансирования, а также обеспечение контроля за соблюдением налогового законодательства и полнотой уплаты налогов в бюджет.
Как следует из ответа, в Казахстане уже действует система отчётности для неправительственных организаций, филиалов международных НПО и физических лиц. Они обязаны регулярно представлять финансовые и статистические данные в уполномоченные органы.
Кого уже учитывают
На основе представляемой отчётности формируется реестр лиц, получающих иностранное финансирование. Сейчас в нём числятся 186 физических и юридических лиц, реализующих проекты за счёт зарубежной поддержки. Реестр публикуется на интернет-ресурсе органов государственных доходов дважды в год.
Что изменится
С 2026 года реестр будет расширен. В нём появятся данные:
- об источниках (донорах) финансирования;
- о суммах полученных средств;
- о коммерческих и некоммерческих организациях, а также гражданах Казахстана.
Расширенная версия реестра с данными за второе полугодие 2025 года будет опубликована в марте 2026 года.
Ответственность за сокрытие данных
За непредставление, несвоевременное представление либо искажение сведений о получении иностранной помощи предусмотрены штрафы для физических лиц и некоммерческих организаций от 50 до 250 МРП (от 2 160 250 до 1 081 250 тенге в 2026 году).
При умышленном уклонении от уплаты налогов в крупном размере возможна уголовная ответственность.
В правительстве подчеркнули, что меры направлены на обеспечение прозрачности и находятся на постоянном контроле уполномоченных органов.
