С 1 января 2026 года органы государственных доходов получат расширенные полномочия по контролю за физическими и юридическими лицами, получающими иностранное финансирование. Об этом говорится в ответе на депутатский запрос заместителя премьер-министра — министра культуры и информации Аиды Балаевой, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Как сообщила Балаева, в рамках нового Налогового кодекса налоговые органы смогут проводить проверки и рейдовые мероприятия в отношении организаций и граждан, получающих деньги или имущество от иностранных государств, международных и зарубежных организаций, а также иностранцев и лиц без гражданства.

Зачем вводят рейды

Новые меры направлены на установление целей расходования иностранного финансирования, а также обеспечение контроля за соблюдением налогового законодательства и полнотой уплаты налогов в бюджет.

Как следует из ответа, в Казахстане уже действует система отчётности для неправительственных организаций, филиалов международных НПО и физических лиц. Они обязаны регулярно представлять финансовые и статистические данные в уполномоченные органы.

Кого уже учитывают

На основе представляемой отчётности формируется реестр лиц, получающих иностранное финансирование. Сейчас в нём числятся 186 физических и юридических лиц, реализующих проекты за счёт зарубежной поддержки. Реестр публикуется на интернет-ресурсе органов государственных доходов дважды в год.

Что изменится

С 2026 года реестр будет расширен. В нём появятся данные:

об источниках (донорах) финансирования;

о суммах полученных средств;

о коммерческих и некоммерческих организациях, а также гражданах Казахстана.

Расширенная версия реестра с данными за второе полугодие 2025 года будет опубликована в марте 2026 года.

Ответственность за сокрытие данных

За непредставление, несвоевременное представление либо искажение сведений о получении иностранной помощи предусмотрены штрафы для физических лиц и некоммерческих организаций от 50 до 250 МРП (от 2 160 250 до 1 081 250 тенге в 2026 году).

При умышленном уклонении от уплаты налогов в крупном размере возможна уголовная ответственность.

В правительстве подчеркнули, что меры направлены на обеспечение прозрачности и находятся на постоянном контроле уполномоченных органов.