В Атырау завершился Кубок Казахстана по баскетболу, в котором трофей разыграли восемь команд, разбитых на первом этапе на две группы.

Кубок РК. «Тобол» - «Барсы Атырау-2». С мячом Адиль Султанов / Фото nbf.kz

После победы над БК «Астана Жастар» (73:69) и проигрышам «Каспию» (72:87) и «Алматинскому Легиону» (51:68) костанайский БК «Тобол» занял в своей группе третье место и продолжил борьбу на Кубке РК за места с 5-го по 8-е.

Его соперником в первом матче на этой стадии стал местный клуб «Барсы Атырау-2», занявший в своей группе четвертое место. Матчи за пятое место пропускали капитан команды Шаим Куанов, Павел Ильин и Дарим Султанов.

Кубок РК. «Тобол» - «Барсы Атырау-2». Штрафной бросок выполняет Антон Быков / Фото nbf.kz

В стартовой пятерке «Тобола» на паркет спортивного комплекса «Airom Arena» вышли Адиль Султанов, Адильбек Битенов, Антон Быков, Тимур Валиев и Рамиль Уразбаев. Уверенно выиграв первую четверть со счетом 30:17, костанайские баскетболисты более чем в два раза создали перевес к большому перерыву - 54:23.

Во второй половине встречи «Тобол» продолжил наращивать преимущество, завершив в итоге матч с трехзначным счетом - 107:59 (30:17, 24:6, 25:22, 28:14).

С дабл-даблом на счету завершил игру Антон Быков, набравший 21 очко и совершивший 26 подборов. На очко больше в активе Адильбека Битенова - 22 очка. Также результативными действиями отметились Адиль Султанов и Тимур Валиев - по 18 очков, Рамиль Уразбаев - 15, и Илья Сотников - 13.

В поединке за пятое место соперником «Тобола» стал клуб «Астана Жастар», переигравший в первом матче второго этапа алматинский «Champ1on» - 99:54.

Кубок РК. «Тобол» - «Астана Жастар». С мячом Михаил Сыч / Фото nbf.kz

Встречу у костанайского клуба начали те же игроки, что и в матче накануне. Первая четверть прошла в относительно равной борьбе и завершилась с пятиочковым отставанием «Тобола» 14:19. А после того, как в конце четверти на скамейку запасных до конца матча сел Антон Быков, во второй и третьей десятиминутках преимущество столичного клуба стало подавляющим, и перед заключительным игровым отрезком «Тобол» уступал уже более 40 очков - 25:66.

Кубок РК. «Тобол» - «Астана Жастар». Проход совершает Илья Сотников / Фото nbf.kz

В четвертой четверти костанайцы были намного результативней, чем в первых трех, набрав 20 очков. Впрочем, столько же набрал и соперник. И «Тобол» проиграл - 45:86 (14:19, 7:27, 4:20, 20:20), заняв в кубковом турнире итоговое шестое место.

Самыми результативными в последнем кубковом матче в составе костанайского клуба стали Адильбек Битенов и Антон Быков, набравшие по 13 очков. На счету Адиля Султанова - 7 очков, Рамиль Уразбаев и Михаил Сыч набрали по 4 очка, а Тимур Валиев и Илья Сотников - по 2.

В решающем же матче за Кубок Казахстана встретились «Барсы Атырау», выигравшие в полуфинале у «Алматинского Легиона» со счетом 75:72, и «Каспий», одержавший в полуфинале победу над «Астаной» - 71:59.

Финальный поединок получился очень упорным, его основное время завершилось со счетом 64:64 (21:16, 9:19, 16:14, 18:15). Первый овертайм также не выявил победителя - 9:9. А во второй пятиминутке «Каспий» был сильнее - 12:5 и впервые в своей истории завоевал Кубок Казахстана.

В поединке за третье место «Астана» переиграла «Алматинский Легион» - 84:68.