Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев заверил, что значительного роста цены на куриное мясо ожидать не стоит, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

Во время брифинга в правительстве журналисты поинтересовались, не подорожает ли вслед за говядиной куриное мясо.

"Из-за удорожания говядины казахстанцы станут чаще и больше покупать курицу. Ваши прогнозы на стоимость куриного мяса на ближайшее время?", - задали вопрос министру.

Арман Шаккалиев отметил, что ситуация с мясом курицы тревоги не вызывает.

"Действительно, мы наблюдаем определённую динамику роста. Что касается мяса птицы, я неоднократно говорил, что есть такое понятие, как "товар-субститут" - это когда потребитель при увеличении стоимости одного вида продукции переключается на употребление другого. За последнюю неделю по социально значимым продуктам питания у нас индекс цен составил рост 0,1 процента. Для сентября это хорошая цифра. Рост мяса птицы с августа составил всего 1 процент. Поэтому мы не ожидаем сильное подорожание", - ответил Шаккалиев.

Тем временем в Министерстве сельского хозяйства назвали среднюю розничную цену на килограмм мяса. По данным ведомства, средняя розничная цена на килограмм говядины в регионе составляет 3500-4300 тенге.