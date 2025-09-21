В Министерстве сельского хозяйства заверяют, что цена 3 400–3 500 тенге за килограмм является средней оптовой ценой на говядину у производителей, передаёт Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

В ведомстве уточняют, что в торговых точках столицы мясо реализуется с учётом расходов за доставку, хранение и других объективных факторов.

- В результате в Астане розничная цена достигает 3 700–4 300 тенге за килограмм. При этом грудино-лопаточная часть, входящая в перечень социально значимых продуктов и на категорию которых торговая надбавка не превышает 15 процентов, продаётся по цене 3 100–3 400 тенге за килограмм, - сообщают в Минсельхозе.

Вместе с тем, по данным ведомства, в регионах средняя розничная цена за килограмм мяса составляет 3500-4300 тенге.

- Цена на премиальные отрубы (вырезка, толстый и тонкий край, часть костреца) и другие сегменты туши, такие как оковалок, пашина и другие, не регулируется государством и является рыночной, - утверждают в Минсельхозе.

При этом ранее Министерство сельского хозяйства опубликовало информацию, согласно которой средняя себестоимость 1 килограмма мяса составляет порядка 2 800-3 100 тенге. С учётом оптовой маржи в 15 процентов формируется цена 3 400–3 500 тенге за килограмм. В ведомстве тогда отметили, что розничная стоимость зависит от категории отрубов и способа переработки.

Недавно заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин заявил о том, что казахстанская говядина остаётся одной из самых дешёвых не только на постсоветском пространстве, но и в мире.

Напомним, недавно "НГ" сообщала, что , по некоторым прогнозам, рост цен на говядину в Казахстане продолжится, и к ноябрю 2025 года розничная цена на мясо может достичь 6000 тенге за килограмм.