Казахстан ввел временное ограничение на экспорт говядины. Таким образом, минсельхоз пытается сдерживать рост цен на внутреннем рынке. Тем временем говядина уже стоит дороже конины. За месяц цены выросли на 700 тенге. А за год – на 20%. Насколько стоимость является рыночной и достигнет ли ценник 6 тысяч тенге за килограмм к ноябрю, как прогнозируют эксперты? Разные мнения выслушал Atameken Business.

В Казахстане говядина стремительно дорожает. За месяц цена выросла почти на 700 тенге. Теперь килограмм стоит дороже конины — такого не было никогда. Продавцы жалуются на падение спроса, а эксперты прогнозируют - к ноябрю стоимость мяса может перевалить за шесть тысяч тенге.

"Вот последний раз покупала, она в Алматы уже 5.000 тенге получается. Я вижу в течение месяца, как поднималась цена. Потому что в последний раз покупала. Мне сказали,- а в следующий раз будет еще дороже", - говорит экономист, директор Public Policy Research Center Меруерт Махмутова.

Подорожание бензина вносит свою лепту в подорожание мяса. Потому что от того места, где мясо производят, до того места, где его можно продать, нужно его ещё довести.

Долгие годы животноводство оставалось убыточным, отмечают в профильной Ассоциации. Фермеров становилось меньше, а затраты — на корма, технику, топливо — только росли. При этом мясо на прилавках почти не дорожало. Добавили своё инфляция и длинная цепочка перекупщиков. В итоге производство стало нерентабельным. Поголовье сократилось - возник дефицит. А спрос, как подчёркивают эксперты, остался прежним. Из-за чего цены пошли вверх.

"Сейчас на рынке животноводства – Дикий Запад. Каждый сам по себе. Каждый, как может, пытается дороже продать. Другой, как может, купить дешевле пытается. Я думаю, что поздней осенью цены если не подешевеют, то немного стабилизируются. Но потом опять вслед за этим возникнет острый дефицит, это январь-март и опять цены подрастут. И в этот период может достичь 6 тысяч", - отмечает заместитель председателя правления Ассоциации фермеров Казахстана Жанибек Кенжебаев.

Власти обещают держать цены под контролем. Для этого даже ввели временное ограничение на экспорт. Но сами животноводы уверены: справедливая цена говядины - от 5 до 5,5 тысяч за килограмм. И только тогда в отрасли появится смысл работать. По прогнозу Мясного союза, скачка до шести тысяч тенге за килограмм в ближайшее время возможно не будет - рынок достиг равновесия. Но если государство не запустит долгосрочную программу поддержки, кризис в животноводстве только усилится.

"Государство вкладывало деньги, фермеры работали, им это нравилось, они продавали свой скот внутри Казахстана, за рубеж, все зарабатывали, все были довольны. Цена была дешёвая. То есть ключевое слово мясо дешёвое тогда, когда его много производят. Это вот правило номер один. Если его мало, цена будет расти. А что нужно, чтобы было мясо, чтобы его производить много? Чтобы было этим выгодно заниматься", - считает председатель Мясного союза Казахстана Максут Бактыбаев.

Если тенденция сохранится, к зиме говядина превратится в роскошь, говорят эксперты. Вопрос только один: готовы ли казахстанцы отказаться от традиционного мяса ради более дешёвой альтернативы? Или же все-таки перейдут на блюда из курицы либо вовсе исключат мясо из рациона.