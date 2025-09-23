В Грузии, в городе Батуми, прошел международный юношеский турнир по настольному теннису Youth Contender Batumi 2025, в котором принимали участие спортсмены Азербайджана, Англии, Беларуси, Болгарии, Грузии, Израиля, Индии, Казахстана, Литвы, Молдовы, Нидерландов, Объединенных Арабских Эмиратов, Польши, Северной Македонии, Турции, Украины и Франции.

Юлия Даниярова и Жания Бекмухамбетова с призом за победу в Батуми / Фото ttfrk.kz

В турнире разыгрывались медали в пяти возрастных категориях - до 11, до 13, до 15, до 17 и до 19 лет. В составе сборной Казахстана выступали четыре теннисиста из Костанайской области - воспитанники ДЮСШ № 2 Жания Бекмухамбетова, Дагир Данияров, Артем Ваплер и Амир Саркытбай.

Тренирующаяся под руководством Юлии Данияровой 12-летняя Жания Бекмухамбетова выступила в двух возрастных категориях: до 13 лет и до 15 лет.

На групповом этапе среди 13-летних спортсменок она одержала победы над Мариами Авджишвили из Грузии и Арууке Мамасалиевой из Кыргызстана с одинаковым счетом 3:0 и вышла в плей-офф. С таким же счетом выиграла в 1/8 финала у Дианы Саакян из Грузии, а в четвертьфинале у Софии Трофименко из Азербайджана. В полуфинале Бекмухамбетова была сильнее Белинай Давус из Турции (3:1), а в финале победила со счетом 3:1 Кавью Гупту из Индии и завоевала первое место.

В возрастной категории до 15 лет наша спортсменка дошла до четвертьфинала, где уступила индийской теннисистке Тушли Суд.

Костанайские юноши также выступали в двух возрастных категориях: до 11 лет и до 13 лет. Групповой этап в своей категории - до 11 лет - удалось пройти только Артему Ваплеру, который в итоге пробился в восьмерку сильнейших, уступив в упорной борьбе в четвертьфинале Алиакбару Мирзалиеву из Азербайджана со счетом 2:3 (12:10, 11:9, 9:11, 10:12, 10:12), ставшему победителем турнира.

В возрастной группе до 13 лет групповой этап прошли Дагир Данияров и Артем Ваплер. В плей-офф Данияров дошел до четвертьфинала, уступив там со счетом 2:3 Мукаму Артыкову из Туркменистана и войдя в восьмерку сильнейших юношей, а Ваплер уступил в 1/8 финала Итамару Нойману из Израиля (1:3) и вошел в 16 сильнейших.

Всего молодые казахстанские теннисисты завоевали на турнире в Батуми 12 медалей: четыре золотых, одна серебряная и семь бронзовых.

Завоеванное в Грузии золото стало для Жании Бекмухамбетовой уже седьмой наградой в этом году в международных турнирах серии WTT Youth Contender, проводимых Международной федерацией настольного тенниса ITTF (International Table Tennis Federation) и Мировым настольным теннисом (WTT). Ранее она стала серебряным призером в возрастной группе до 13 лет и бронзовым призером в группе до 15 лет в Турции, выиграла турниры в возрастной группе до 13 лет в Болгарии и Испании, и завоевала бронзовые медали среди теннисисток до 13 лет в Узбекистане и Казахстане.