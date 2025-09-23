В Казахстане появился новый сервис для проверки истории автомобиля, сообщили в государственной корпорации "Правительство для граждан". Новый сервис "Иcтория авто" появился в мобильном приложении "ЦОН", передает Informburo.kz.

Фото Depositphotos.com

Казахстанцы могут получить подробную информацию об автомобилях, зарегистрированных в стране.

Доступны следующие сведения:

регистрация автомобиля;

наличие арестов и залогов, административных штрафов;

таможенное оформление;

уплата утилизационного сбора;

особые отметки;

выданные техпаспорта.

Для получения этой информации пользователю нужно ввести VIN-код автомобиля. Отчёт формируется в режиме реального времени на основе данных из государственных баз данных и информационных систем. Услуга платная, цена одной проверки составляет 500 тенге.

Также возможна покупка специальных "пакетов" – 10 проверок за 4500 тенге и 20 проверок за 8000 тенге.

"Следовательно, такой формат даёт возможность заранее выявить скрытые проблемы, снизить риски при покупке и убедиться в юридической чистоте транспортного средства. Одновременно сервис способствует повышению прозрачности сделок и снижению вероятности мошенничества на автомобильном рынке", – говорится в сообщении.