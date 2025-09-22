Недавно жительница Костаная Татьяна СТЕПАНЮК обратила внимание, что на участке неподалеку от многоэтажки по ул. Бородина, 111 завершается снос частных домов. Вопрос, который она прислала в «НГ»: что будут строить и когда были общественные слушания, если они были.

Редакция направила запрос в отдел архитектуры и градостроительства акимата Костаная. Получила ответ. 29 августа Степанюк обратилась в газету - и, оказывается, ровно год назад прошли общественные слушания по проекту детальной планировки района, включающего участок в квадрате улиц Бородина - Пушкина - Амангельды - Рубинштейна.

- Земельный участок... обозначен как проектируемый 9-этажный многоквартирный жилой дом, - сообщили редакции в ответе на запрос 12 сентября. - Принято постановление акимата города Костаная № 244 от 15 февраля 2024 года о разработке проекта детальной планировки (ПДП) в границах улиц Пушкина - Железнодорожная (сейчас Рубинштейна) - Победы - Летунова - Тәуелсіздік города Костаная. На сегодняшний день вышеуказанное ПДП находится в работе. Общественные обсуждения состоялись 29 августа 2024 года в 10.00 по адресу г. Костанай, ул. Алтынсарина, 109, 1 этаж, Малый зал.

22 сентября корреспондент «НГ» побывал в указанном районе. Темп работ завидный. На месте будущей 9-этажки вовсю трудится техника, завершается котлован под фундамент, строительная площадка обнесена добротным забором. То есть, 12 сентября - «ПДП еще в работе» и формально начинать строить нельзя. А к 22 сентября объем работ выполнен прямо-таки стахановский.

Фото автора