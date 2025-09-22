По прогнозам синоптиков, на юге и востоке области во вторник, 23 сентября, ночью ожидается небольшой дождь, утром - туман. В среду, 24 сентября, на севере будет дождь с грозой.

В Костанае в ближайшие два дня переменная облачность, без осадков.

- Во вторник ночью по области будет 3-8, на юге 11 градусов, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - День ожидается тёплым: 21-26 °С. В среду в ночное время термометры покажут от 7-12 °С, а днём воздух прогреется до 23-28 °С. В Костанае во вторник ночью 6-8 °С, днём 16-18 °С. В среду ночью в областном центре ожидаем 3-5 °С, днём 18-20 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью 5-7 °С, днём 22-24 °С. В среду: ночью 10-12 °С, днём 25-27 °С.

Во вторник ожидается северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с. В среду ветер будет юго-западный 9-14 м/с с усилениями на западе, востоке и юге области до 15-20 м/с.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ