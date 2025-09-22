Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента АО «Kaspi.kz» и его дочерней банковской компании АО «Kaspi Bank» на уровне «BBB-» со «Стабильным» прогнозом. Fitch также подтвердило рейтинги устойчивости этих двух компаний на уровне «bbb-» и национальные долгосрочные рейтинги на уровне «AA+(kaz)».

В своем отчете аналитики отметили уникальный бизнес-профиль и высокие финансовые показатели компании. Операционная прибыльность Kaspi является одной из самых высоких среди банковских групп, рейтингуемых Fitch, в мире. При этом резервы капитала в Kaspi аналитики назвали надежными, а контроль рисков эффективным. В частности, агентство отметило, что качество кредитов в Kaspi.kz постоянно повышается благодаря эффективному контролю рисков, основанному на технологиях больших данных.

О Kaspi.kz

Миссия Kaspi.kz – создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам. В центре инноваций находится самое популярное в стране мобильное суперприложение Kaspi.kz. Им пользуются почти 15 миллионов казахстанцев. Оно включает в себя ведущие в стране сервисы электронной коммерции, платежей и финансовых услуг.

С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы совершают выгодные покупки онлайн c бесплатной доставкой, делают платежи и переводы без комиссий, управляют личными финансами, покупают авиа и жд билеты, приобретают туры и пользуются самыми популярными государственными услугами.

Для бизнеса Kaspi.kz также создал суперприложение Kaspi Pay, которым пользуются почти 700 тысяч казахстанских предпринимателей. Через приложение Kaspi Pay казахстанские предприниматели получают финансирование на развитие бизнеса, принимают оплату, запускают рекламные кампании, оплачивают налоги, подключаются к платформе электронной коммерции и доставки, с помощью которой продают свои товары по всей стране.

Гарвардская Бизнес Школа написала два учебных материала о Kaspi.kz. По этим материалам учатся студенты магистратуры уже несколько лет.

Партнерский материал