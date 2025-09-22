О схемах уменьшения налоговой нагрузки, к которым прибегают бизнесмены в Костанае, рассказал руководитель управления государственных доходов Азамат КОЖУКОВ сегодня, 22 сентября, на аппаратном совещании в акимате города.

- Ни для кого не секрет, что многие индивидуальные предприниматели фактически выплачивают зарплату своим работникам в большем размере, чем отражают в налоговой отчетности, - сообщил он. - Указывают лишь минимальную заработную плату. Такая практика используется во избежание дополнительной налоговой нагрузки и приводит к значительным потерям бюджета.

- Люди, которые работают в бизнесе, получают черный конверт, - добавил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - "Серая" схема. Сейчас переводят все на безналичный расчет, как раз чтобы видеть это.

- В 2022 году по адресам ул. генерала Арыстанбекова в домах №№ 3/1, 3/3,3/4, 3/5, 3/10 с целевым назначением для обслуживания объектов жилищного хозяйства физическим лицам выделили земельный участок, - докладывал Кожуков. - Визуальный осмотр показал, что фактически жилые дома сдаются в ареду и используются в коммерческих целях. К примеру, студия «Логопед» и другие объекты бизнеса. Необходимо изменить целевое назначение. Предполагаемая сумма потерь - 7 300 000 тенге ежегодно.

- Частные дома на ул. Шевченеко как оформлены? - спросил Жундубаев.

- Как физические лица.

- Там целый магазин! Торговые ряды!

- В 2014 году по адресу ул. Маяковского, 104/1 физическому лицу был передан земельный участок для завершения строительства офиса и ангара, - продолжил Кожуков. - Данный участок не используется более 10 лет. Однако физическому лицу продлевают срок договора аренды. Предполагаемая сумма ущерба составляет 5 000 000 тенге. Имеются факты занижения суммы налога на имущество. Например, по улице Мауленова магазин «Диар» - оценка налога на имущество составляет 80 087 тенге. Тогда как объект недвижимости по адресу пр. Абая, 43 такой же площадью - налог 96 тысяч тенге. При наличии одинаковой площади оценка разная. Потери только по одному объекту составляют 87 000 тенге в год. Таких примеров по городу можно приводить бесконечно.

На совещании прошлись и по наружной рекламе, большой объем которой аким Костаная Марат Жундубаев считает не только очередной налоговой проблемой, но и несогласованным с городом:

- На всех улицах, на ограждениях реклама, на зданиях. Очень много. Так не должно же быть! Отдел архитектуры должен дать разрешение. Я на сто процентов скажу, что половина не имеет никакого разрешения. Чернышевского-Карбышева перекресток - на ограждении поставили большую конструкцию и пишут: «Здесь место вашей рекламы». Разрешение, я думаю, никто не давал. Они зарабатывают на этом. Мы получаем неблагоустроенный город: конструкция портит вид плюс они еще не платят налоги.

Жундубаев поручил местным органам решить все эти вопросы.

Фото автора