Кадры, сделанные утром 22 сентября на перекрестке улицы Каирбекова и проспекта Аль-Фараби, в редакцию прислали читатели. Фото с разных ракурсов вызвали много вопросов. Ситуацию прояснили в департаменте полиции.

- На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля марки Scania осуществлял перевозку бетонных конструкций, демонтированных в районе Колесные ряды. Во время поворота на улицу Каирбекова одна из плит сорвалась и упала на припаркованный легковой автомобиль Mercedes, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Пострадавших нет. Легковому автомобилю причинён материальный ущерб.

Процессуальное решение по данному факту будет принято после проведения оценки ущерба и выяснения всех обстоятельств произошедшего.