Мужчину, подозреваемого в серии краж и одном грабеже, задержали сотрудники полиции в областном центре. По данным следствия, он действовал в самых разных местах — от уличных остановок до торговых бутиков и даже проникал в квартиры, представляясь электриком.

Один из эпизодов произошёл на остановке у центрального рынка. Пока пожилая женщина ожидала автобус и ненадолго оставила сумку на лавочке, злоумышленник похитил из неё кошелёк. В другом случае мужчина зашёл в один из бутиков ЦУМа и незаметно забрал деньги из кассы. Аналогичным образом он похитил 94 тыс. тенге из кассы в овощном отделе магазина.

- Под видом электрика он проник в квартиру костанайской пенсионерки и, воспользовавшись моментом, открыто похитил из её сумки 20 тыс. тенге, - рассказали в пресс-службе департамента полиции. - Также он забирал оставленные без присмотра сумки с кошельками в торговых точках.

Общий ущерб, причинённый действиями подозреваемого, составил 775 тыс. тенге. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям за неоднократную кражу и грабёж.