На стадионе «Центральный» в Костанае прошел перенесенный матч 20-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги «Тобола», в котором его соперником стала «Астана».

Виктор Брага против капитана «Астаны» Марина Томасова / Фото kazfootball.kz

Матч имел важное значение в борьбе за золотые медали чемпионата - с учетом того, что в 23-м туре обе команды потеряли очки, у них больше не было права на ошибку.

Стартовый состав «Тобола» выглядел так: вратарь Султан Бусурманов, защитники Наурызбек Жагоров, Пап-Альюн Ндиайе, Неманья Цавнич, Егор Хвалько и Марко Вукчевич, полузащитники Виктор Брага, Эссьен Эдедем, Асхат Тагыберген (капитан команды) и Ислам Чесноков, а также нападающий Ахмед Эль-Мессауди.

Уже на 20-й секунде встречи «Тобол» заработал штрафной удар на левом фланге, назначенный метрах в 35-ти от ворот за того, что защитник гостей Марат Быстров рукой прервал передачу Чеснокова в направлении Браги. Тагыберген пробил со стандарта, хорватский вратарь «Астаны» Йосип Чондрич отбил перед собой отскочивший от газона мяч, но набежавший Чесноков ударом в касание из пределов вратарской площадки перевел его в сетку ворот - 1:0. Для 25-летнего полузащитника «Тобола» этот гол стал 23-м за команду, и теперь он вошел в топ-7 бомбардиров костанайского клуба, сыграв за него в 63 матчах.

Кстати поддержать «Тобол» в этом матче прибыл из Узбекистана занимающий второе место с 71 мячом экс-нападающий «Тобола» Улугбек Бакаев.

Однако радость хозяев была недолгой. Через четыре минуты во время атаки гостей нигерийский нападающий Джеффри Чинеду пробил с подступов к штрафной площади левее центра в дальний верхний угол ворот. Бусурманов в броске выбил мяч, но прямо на черногорского полузащитника и капитана «Астаны» Марина Томасова, который с линии вратарской площадки с ходу послал мяч в левый угол ворот - 1:1.

В первые четверть часа гости еще дважды пробили по воротам «Тобола», но в первом моменте Бусурманов в падении выбил мяч из левого нижнего от себя угла на угловой после удара с подступов к штрафной площади белорусского полузащитника Макса Эбонга, а во втором вратарь «Тобола» легко поймал мяч после дальнего удара в левый угол ворот албанского полузащитника Назми Грипши. В середине тайма Бусурманов вновь надежно сыграл у ближнего угла после прострела Эбонга слева и удара с близкого расстояния хорватского защитника Карло Бартольца, пяткой попытавшегося низом переправить мяч в ворота.

Ахмед Эль-Мессауди борется за мяч с Максом Эбонгом / Фото kazfootball.kz

К исходу получаса игры гости вдвое больше владели мячом и продолжали искать подступы к воротам. На 33-й минуте игроки «Тобола» перехватили мяч на левом краю своей половины поля, и получивший его в центральном круге Тагыберген сделал передачу по левому краю на ход Чеснокову. Автор первого гола уже в штрафной площади переиграл недалеко от лицевой линии Быстрова, но тут же был сбит им на газон. За это нарушение в ворота «Астаны» был назначен пенальти. Пробивавший его Эль-Мессауди попал в левую штангу, от которой мяч влетел в сетку ворот - 2:1.

А на 37-й минуте случился, пожалуй, ключевой момент в матче. Боснийский полузащитник гостей Иван Башич в борьбе с Тагыбергеном оказался на газоне, после чего капитан «Тобола», пытаясь отобрать мяч у лежащего соперника, наступил ему на руку и... увидел перед собой красную карточку, незамедлительно показанную ему арбитром встречи Булатом Сариевым из Уральска.

Оставшись в меньшинстве, «Тобол» большее время отбивал атаки столичного клуба. Но на второй из четырех компенсированных к первому тайму минуте «Астане» удалось сравнять счет - Чинеду головой замкнул у дальней штанги передачу Грипши с левого края штрафной площади - 2:2.

Второй тайм активно начали гости, и уже через две минуты после его начала Чинеду пробил по воротам из пределов штрафной площади, но мяч попал в ногу Хвалько и улетел за лицевую линию. А через три минуты туда же отправил мяч Бусурманов, в падении парировав удар с линии штрафной площади вышедшего на второй тайм гвинейского полузащитника гостей Усмана Камары.

«Тобол» ответил на 53-й минуте, когда получивший мяч на левом краю половины поля соперника Чесноков сместился в центр и ворвался в штрафную площадь, обыграв по ходу трех игроков столичного клуба. Но вот переиграть вышедшего навстречу вратаря у него не получилось - Чондрич в падении выбил мяч.

Наурызбек Жагоров против Назми Грипши / Фото kazfootball.kz

На 58-й минуте вновь в игру вступил Бусурманов, в броске отбив на угловой мяч после удара Башича низом в правый угол ворот от дуги штрафной площади. Через минуту мяч все же побывал в воротах «Тобола», но судья отменил гол, так как забивший его Камара находился в офсайде.

На 66-й минуте на поле вместо Эль-Мессауди вышел Александр Зуев. А «Астана» продолжала атаковать, и на 76-й минуте Томасов в борьбе за мяч в штрафной площади хозяев оказался на газоне. Арбитр указал на «точку», но после просмотра видеоповтора отменил свое решение, убедившись, что отобравший мяч Брага сделал все в рамках правил.

Тренерский штаб «Тобола», видимо, действуя по принципу: лучшая защита - это нападение, на 79-й минуте вместо Жагорова выпустил форварда Николая Сигневича, а через десять минут еще одного игрока линии атаки Шохбоза Умарова вместо Чеснокова. Однако преуспеть впереди у хозяев не получилось. А уже в добавленное время не прекращавшая атаковать «Астана» все же добилась своего. Томасов откликнулся на передачу Дмитрия Шомко от левого угла штрафной площади и, уйдя от опекавшего его Ндиайе, из центра вратарской площадки в падении пробил в касание мимо Бусурманова - 2:3.

«Тобол» бросился отыгрываться, и на шестой добавленной минуте Цавнич попытался выйти на ударную позицию на левом краю штрафной площади, но ему помешал защитник «Астаны» Александр Марочкин. В борьбе за отбитый мяч с Бартольцом на газоне у боковой линии штрафной площади оказался Умаров. Однако арбитр встречи показал желтую карточку и нападающему хозяев за симуляцию, и активно оспаривавшему это решение Зуеву. А на исходе восьмой добавленной минуте вратарь «Тобол» спас команду от еще одного гола, ногой отбив мяч после того как Камара в борьбе с Хвалько нанес удар низом в дальний угол ворот от правого угла вратарской площадки.

Потерпев второе поражение подряд, «Тобол» с 44 набранными очками остался на третьей строчке в турнирной таблице, отставая на шесть очков от вышедшей в лидеры «Астаны» и на пять очков от опустившегося на второе место «Кайрата». А ближайших преследователей, которыми являются «Елимай» и «Актобе», проигравший пропущенный матч 18-го тура в гостях «Улытау» (1:2), костанайский клуб опережает на пять очков.

Следующую встречу «Тобол» проведет в среду, 24 сентября, также в Костанае. Это будет матч 9-го тура с «Ордабасы».