В 2025 году топливный рынок Казахстана оказался в центре внимания из-за проблем с качеством бензина и дизельного топлива. Tengri Auto отправил запрос о контроле качества топлива в Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции.

Фото: Tengrinews.kz/Маржан Куандыкова

Что говорят водители

Вопрос качества топлива напрямую касается рядовых автомобилистов. Мы спросили водителей, насколько они доверяют заправкам и сталкивались ли с проблемами.

Один из автомобилистов рассказал, что предпочитает заправляться только в городе:

"В черте города качество топлива заметно лучше, чем за его пределами. Несколько раз в области замечал, что машина теряет тягу. С тех пор стараюсь ездить только на проверенные станции и даже начал сохранять чеки, чтобы в случае чего иметь доказательства. Думаю, многие водители были бы готовы переплачивать, но за гарантированное качество".

Другой автомобилист отметил, что полностью разобраться в марках топлива бывает сложно:

"Конечно, стараюсь обращать внимание, что именно заливаю, но технически во всех показателях разобраться непросто. На одной машине замечал перебои после заправки, на другой таких проблем не было. Жаловаться, если топливо окажется некачественным, я бы и не знал куда. Чеки обычно не сохраняю, хотя понимаю, что это могло бы пригодиться".

Проверка топлива

По данным ведомства, 25 процентов проверенных образцов топлива не соответствуют стандартам, а именно в части маркировки, в части несоответствия по показателям (октановое число, массовая доля серы и другие).

"По состоянию на текущий период 2025 года территориальными департаментами комитета отобраны 27 образцов бензина и дизельного топлива для проведения лабораторных испытаний на соответствие требованиям технического регламента Таможенного Союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту", где в 25 процентов случаев установлены несоответствия требованиям технических регламентов", - отметили в комитете.

Строгие стандарты и их нарушения

Как нам сообщили в пресс-службе комитета, на территории Евразийского экономического союза действует технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011, который регулирует требования к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту.

Перед выпуском топлива в обращение проводится обязательное декларирование соответствия требованиям регламента.

Как работает контроль?

Как нам сообщили, государственный контроль осуществляется в нескольких формах:

плановые проверки по графику , сформированному автоматизированной системой оценки и управления рисками (при её отсутствии график утверждается регулирующим органом, пункт 2 статьи 144 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан);

, сформированному автоматизированной системой оценки и управления рисками (при её отсутствии график утверждается регулирующим органом, пункт 2 статьи 144 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан); внеплановые проверки на основании обращений физических и юридических лиц с убедительными доказательствами нарушений;

на основании обращений физических и юридических лиц с убедительными доказательствами нарушений; профилактический контроль с посещением для отбора проб или без посещения, включая контрольные закупки.

Профилактический контроль, согласно статьям 137 и 144-1 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, носит предупредительный характер. При выявлении нарушений составляются рекомендации без возбуждения административных дел с разъяснением порядка устранения нарушений.

Что делать водителям?

Как нам ответили, физические и юридические лица при наличии доказательств нарушений могут подать обращения в территориальные департаменты комитета для инициирования внеплановых проверок. Список аккредитованных лабораторий доступен в Едином реестре ЕАЭС.