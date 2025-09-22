Фуры застряли на границе Казахстана с Россией: в Минтранспорта объяснили причины
На казахстанско-российской границе зафиксированы очереди из-за усиленного контроля РФ, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство транспорта.
Фото: Министерство транспорта
Значительное скопление автомобилей на ряде пунктов пропуска на нейтральной полосе в сторону России, особенно грузового автотранспорта, было выявлено Министерством транспорта совместно с Пограничной службой.
- Это приводит к образованию очередей, замедлению пропускных процедур и дополнительным затратам времени для участников, как следствие и на стороне Республики Казахстан. Данные обстоятельства во многом обусловлены ужесточением мер контроля со стороны РФ. В частности, усилены процедуры проверки грузов, увеличено время досмотра транспортных средств, а также введены дополнительные меры по проверке документов и соблюдению санитарных и фитосанитарных требований, - отмечается в сообщении Минтранспорта.
По информации ведомства, был проведён детальный осмотр инфраструктуры пунктов пропуска: зон движения автотранспорта, площадок для досмотра, а также зданий и сооружений для обслуживания граждан и сотрудников.
Ранее "НГ" сообщала, что острота проблем с электронной очередью на "Кайраке" не снижается.
