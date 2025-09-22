На казахстанско-российской границе зафиксированы очереди из-за усиленного контроля РФ, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство транспорта.

Фото: Министерство транспорта

Значительное скопление автомобилей на ряде пунктов пропуска на нейтральной полосе в сторону России, особенно грузового автотранспорта, было выявлено Министерством транспорта совместно с Пограничной службой.

- Это приводит к образованию очередей, замедлению пропускных процедур и дополнительным затратам времени для участников, как следствие и на стороне Республики Казахстан. Данные обстоятельства во многом обусловлены ужесточением мер контроля со стороны РФ. В частности, усилены процедуры проверки грузов, увеличено время досмотра транспортных средств, а также введены дополнительные меры по проверке документов и соблюдению санитарных и фитосанитарных требований, - отмечается в сообщении Минтранспорта.

По информации ведомства, был проведён детальный осмотр инфраструктуры пунктов пропуска: зон движения автотранспорта, площадок для досмотра, а также зданий и сооружений для обслуживания граждан и сотрудников.

Напомним, что для казахстанцев, как и для других иностранцев, вводятся новые ограничения при пересечении российской границы. Теперь систематические нарушения ПДД могут стать основанием для отказа во въезде в страну сроком до трёх лет.

Ранее "НГ" сообщала, что острота проблем с электронной очередью на "Кайраке" не снижается.