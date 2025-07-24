23 июля в Костанае оценками ситуации и предложениями на тему «что делать?» обменялись представители грузоперевозчиков, пограничной службы, ДГД, прокуратуры, местной власти, областной палаты предпринимателей. Все свелось пока к одной мере. И то отсроченной.

Фото из архива "НГ"

Электронная очередь (GarGoRuqsat) на пункте пересечения границы «Кайрак» в Карабалыкском районе запущена с 12 мая 2025 года. Жалобы грузоперевозчиков на работу сервиса начались сразу и продолжаются по сей день. Эксперты областной палаты предпринимателей их суммировали и вынесли на заседание Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции.

Фото Галины КАТКОВОЙ

- Регистрация в системе электронной очереди не гарантирует прохождение государственной границы в забронированное время, - обозначил главную проблему заместитель директора палаты Марат АБИШЕВ, - водитель бронирует очередь, производит оплату, своевременно приезжает на границу и ждет прохождения государственной границы в порядке живой очереди. Имеются факты, когда водитель своевременно прибыл на границу, но из-за длинной очереди не смог ее пересечь до 24 часов ночи. В таких случаях система аннулирует очередь, полагая, что перевозчик не прибыл на границу в день бронирования. Перевозчику приходится производить повторную оплату. Деньги, оплаченные ранее, не возвращаются.

Предприниматели предлагают пересмотреть принцип работы электронной очереди, а именно бронировать только по факту прибытия на границу. Но здесь возникает другая проблема - отсутствие инфраструктуры для безопасного и цивилизованного ожидания своей очереди множеством машин. За все годы существования «Кайрака», который по объемам трафика является одним из самых загруженных пунктов пропуска автотранспорта в РК, так и не удалось существенно модернизировать его инфраструктуру и увеличить пропускную способность...

- Учитывая, что для прохождения границы приходится проводить в ожидании от 2 часов и более, перевозчики вынуждены выстраиваться в очередь прямо на проезжей части, зачастую в два ряда в попутном направлении. При этом очередь может достигать нескольких километров, - продолжал свое выступление Абишев. - В темное время суток дорога не освещается, это создает опасность наезда на пешеходов, направляющихся к пункту пропуска по автодороге для приобретения еды, оформления страховки, оплаты штрафов, в тот же туалет. Весной текущего года перед пунктом пропуска было ДТП в котором погибли 6 человек, 4 были госпитализированы в Карабалыкскую районную больницу... Отсутствие эффективной работы системы электронной очереди, отсутствие инфраструктуры в пункте пропуска «Кайрак» негативно отражаются на объемах перевозимых грузов. Многие перевозчики стали пересекать границу в СКО, Актюбинской области, где пункты пропуска, подъездные пути лучше подготовлены к трафику транспорта.

Как поставлена эта работа в других странах, рассказал руководитель ИП «SV Trans Logistics» Валерий СУСАРЕНКО:

Арман Шаменов и Валерий Сусаренко / Фото Галины КАТКОВОЙ

- Я неделю назад вернулся из поездки. Проехал Чехию, Словакию, Румынию, Болгарию, Турцию, Грузию, Азербайджан. Обычно до границы там бывает 2-3 стоянки-накопителя. Машина подъезжает к шлагбауму, на котором есть камера, она фиксирует номер машины. Там же есть терминал, в нем высвечивается номер машины и выдается талон. В соответствии с ним машина и ждет своей очереди в этом накопителе. Все удобно, площадка асфальтирована.

То есть по сути дела грузоперевозчики негативно оценивают основу фунционала GarGoRuqsat — раннее бронирование, с помощью которого рассчитывали как раз разгрузить пункт пропуска, упорядочить трафик, не допускать транспортного коллапса.

- У нас на «Кайраке» машины, забронировав электронную очередь, приезжают и встают в живую, нет эффективности от нововведения никакой, - констатировал Сусаренко.

Но руководитель управления экспортного контроля Департамента государственных доходов по Костанайской области Павел УНИЧ заявил, что благодаря сервису GarGoRuqsat сейчас — в пик сезона грузоперевозок - на границе штатная ситуация.

Павел Унич / Фото Галины КАТКОВОЙ

- Мы размещаемся на пункте пропуска, проводим мониторинг грузов, подтверждаем пересечение границы, - представил он круг своих обязанностей. - Я готов пройтись по критическим моментам, которые здесь прозвучали. Относительно того, что водитель прибывает своевременно, но из-за живой очереди не успевает в заявленное время пересечь границу и поэтому вынужден заново бронировать очередь — это не соответствует действительности. До 6.00 утра следующего дня его очередь активна. Этот момент в системе реализован и многие его используют. Теперь относительно того, что бронируют, но вовремя не прибывают или заранее прибывают. Если ранее, то мы содействуем пропуску, не создаем проблем... По поводу повторной оплаты — в сервисе есть предусмотренный функционал по отмене, по переносу брони. Без новой оплаты. Возможно, есть вопрос к оператору, который работает в системе и не знает этого. Но данный момент в сервисе реализован. Теперь о том, что сутками ждут на «Кайраке». Я как человек, который непосредственно сталкивается с грузоперевозчиками, ответственно заявляю, ожидание до 6-7 часов, не более. При всех форсмажорных ситуациях — до 7 часов. Что стоят по 3 дня, - забудьте. Это прошлый век. В начале запуска GarGoRuqsat были у нас, конечно, сложности. Но это в большей степени было связано с тем, что дорога двухполосная, а прибывали люди, которые себе не сделали бронирование, у них не было допуска к международным перевозкам, прибыли кто со штрафами, кто с ограничениями на выезд. Таких 10-15 машин собралось . И они отказывались разворачиваться. Держали всю очередь. Дорога была забита, на ней не было возможности развернуться. Такое было. Но уже более месяца скоплений нет. Максимум до 50 машин собирается, несмотря на то, что сезон доставки сельхозпродукции в разгаре... Информация к размышлению касательно опыта других стран, где прибываешь в накопитель и оттуда бронируешь очередь. А вдруг по факту полный накопитель, ты даже за шлагбаум проехать не сможешь. А тут сервис открыл и тебе видна ситуация по всем постам. Видно, где сколько слотов (мест в очереди - «НГ») свободных есть. Можно предварительно запланировать маршрут. Наш «Кайрак» и «Сырым» на западе страны — самые загруженные пункты, туда стремятся все, кто едет в Челябинск, Екатеринбург, Москву. Согласитесь, что живая очередь на них — это движение вслепую. Не представляешь, сколько там машин.

Председатель совета по защите прав предпринимателей Арман ШАМЕНОВ возразил, что если бы все на «Кайраке» было настолько хорошо, не было бы множества жалоб грузопреревозчиков.

- Какие 50 машин, мы же ездим, видим, там и по 100 машин скапливается, - сказал он. - Вы скажите, что надо сделать, чтобы убрать подмену электронной очереди живой. До драк ведь доходит. Сейчас как работает там система — кто первый подъехал, тот и пройдет. В этом же весь вопрос. Как по-вашему, устройство площадки-накопителя может снять остроту проблемы?

Об этой площадке на заседании говорили не раз. Выяснилось, что АО « НК «КазАвтоЖол», в чьем ведении находится трасса на «Кайрак», ориентируется в этом вопросе на реконструкцию пункта пропуска, которую с 2023 года уже переносили на 2026-й. Этот момент учитывает и акимат Карабалыкского района, хотя заместитель акима Темирлан АХМЕТОВ сообщил, что свободная территория под примерно 120 грузовых автомобилей имеется. Но обустройство даже временного накопителя с минимальным набором удобств требует финансирования, на которое бюджетных средств в районе нет. Дальше обсуждали вопросы земельного отвода, согласований всеми заинтересованными госорганами. Вроде бы все считают вопрос решаемым. И понимают, что решать его надо быстро.

- По поводу накопителя. Инициированы изменения в приказ министерства финансов об электронной очереди, - сообщил участникам заседания Павел Унич, - он еще не подписан, но известно, что обязанность по организации накопителей им будет возложена на местные исполнительные органы. Соответственно будет и финансирование. Это вопрос не одного дня, конечно.

Ни о каких точных датах речь не шла. Палата предпринимателей взяла на себя обязанность, объединив всю прозвучавшую фактуру, разработать рекомендации для госорганов.

А Унич, кстати, добавил, что размеры очередей на «Кайраке» связаны также с тем, что российская сторона, усиливая контроль, удлиняет проверочные процедуры. С нашего пункта сотрудники способны выпускать в сутки до 400 машин, но прием их по ту строну границы с РФ снизился до 300 единиц. И тенденция эта сохраняется, что грузоперевозчикам надо учитывать.