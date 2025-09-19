Студенты-алкоголики и коровы в полосочку: объявлены лауреаты Шнобелевской премии 2025
18 сентября прошла 35-я церемония вручения Шнобелевской премии. Ее получают ученые за самые абсурдные научные открытия. В 2025 году премии удостоились эксперты в следующих областях: физика, биология, педиатрия, авиация, питание, психология, литература, инженерный дизайн и химия.
Мероприятие вел редактор научно-юмористического журнала AIR (Annals of Improbable Research — «Анналы невероятных исследований»). Победителям дарили сертификат и денежное вознаграждение - 10 триллионов долларов одной бумажкой, которую нужно было скачать и распечатать.
Как прошла Шнобелевская премия 2025: победители и открытия
Премия мира. Ученые Фриц Реннер, Инге Керсберген, Мэтт Филд и Джессика Вертманн в рамках исследования выяснили, что немного алкоголя улучшает беглость речи на иностранном языке. Подопытными выступили немецкие студенты, изучающие голландский. Их диалоги слушали трезвые носители языка и подтвердили эффективность метода. Оказалось, что пьяным начинаешь лучше говорить на чужом языке;
Премия по физике. Ученые из Италии высчитали идеальное соотношение крахмала к сыру, чтобы соус «Качо э пепе» не слипался в комки;
Премия по биологии. Ученые из Японии выяснили, что коровы, окрашенные в зебру меньше страдают от надоедливых мух и комаров. К коровам, которые были окрашены в полосочку, вредители лезли на 50% реже. Это исследование позволит экономить фермам до 2,2 млрд долларов в год за счет того, что коровам без мух нужно меньше времени на выпас и ночлег.
Премия по педиатрии. Исследователи Джулия Менелла и Гари Бичамп узнали, что если кормящая мать будет регулярно употреблять чеснок, то запах грудного молока изменится, а младенец начнет дольше сосать грудь и лучше питаться;
Премия по авиации. Франциско Санчес, Мариана Мелькон, Карми Корин и Берри Пиншоу узнали, что пьяные летучие мыши хуже летают, чем трезвые. Спирт ухудшает эхолокацию у летучих мышей, из-за чего животные дольше летели к своей цели;
Премия по питанию. Ученые Даниэль Дэнди Габриэль Сегниагбето, Роджер Мик и Люка Луизелли узнали, что ящерицы «Радужная агама» предпочитают пиццу «4 сыра» и менее в восторге от пиццы «4 сезона»;
Премия по психологии. Марчин Заженковски, Гиллес Жиньяк обнаружили, что если человеку сообщить, что он «выше среднего» по интеллекту, на короткое время растут самовосприятие интеллекта и проявления грандиозного нарциссизма;
Премия по литературе. Писатель Уильям Бин посмертно получил премию за то, что он 35 лет измерял скорость роста собственных ногтей на руках и ногах и публиковал эти результаты в научном журнале;
Премия по инженерному дизайну. Викаш Кумар и Сартак Митталь узнали, что люди из-за вонючей обуви переносят негативный пользовательский опыт на обувные шкафы. Мол, виноваты сами шкафы, а не плохая гигиена. В результате ученые предложили делать обувные шкафчики с УФ-излучением, чтобы не было неприятного запаха;
Премия по химии. Ротем Нафталович, Даниэль Нафталович, Фрэнк Гринуэй получили премию за открытие «диеты с тефлоном». Ученые предложили использовать тефлон от сковородок как сытную и некалорийную добавку к еде.
В прошлом году лауреаты Шнобелевской премии пугали коров, более 350 тыс. раз подбрасывали монетку, опьяняли червей и изучали способность животных дышать задним проходом.
