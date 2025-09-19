В Казахстане за последний год значительно увеличилось количество аварий с участием водителей электросамокатов, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Фото: ©️ Tengrinews.kz / Маржан Куандыкова

Рост ДТП с самокатами

За январь–август этого года уже зарегистрировали 153 ДТП, в которых автомобили сбили водителей электросамокатов. Годом ранее таких случаев было всего 64, сообщает Ranking.kz, ссылаясь на данные комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры.

Также отдельно учитываются происшествия, когда виновными признавали самих водителей самокатов.

За восемь месяцев текущего года таких аварий произошло 93. Это вдвое больше, чем за тот же период 2024 года.

Где больше всего произошло ДТП с самокатами

Больше всего ДТП произошло в следующих городах:

Алматы - 79 случаев;

- 79 случаев; Астана - 38 случаев;

- 38 случаев; Шымкент - 11 случаев.

В регионах аварии с электросамокатами фиксируются редко.

"Это антилидерство связано как с активной работой на рынке кикшеринговых компаний, так и с растущей популярностью услуг по аренде самокатов среди молодёжи. Ежедневно в южной столице совершается около 100 тысяч поездок на таком двухколёсном транспорте", - говорится в сообщении.

Какое количество пострадавших в ДТП с самокатами

С ростом числа происшествий увеличилось и количество пострадавших в ДТП с участием самокатов.

"За январь–август текущего года в таких ДТП были ранены 173 человека - в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Около половины из них были несовершеннолетними. Дошло и до трагедий: в 2024-м в подобных авариях погибли четыре человека, за восемь месяцев текущего года - один", - отмечается в сообщении.

Причины ДТП

Чаще всего аварии происходят из-за нарушения правил маневрирования.

"Каждая четвёртая авария по вине водителя электросамоката произошла именно из-за такого небезопасного поведения", - подчёркивается в сообщении.

В этом году зафиксировали 26 таких случаев - в пять раз больше, чем в 2024 году. Также нередко водители самокатов не уступают дорогу (14 случаев) или превышают скорость (10 случаев).

Кроме того, самый распространенный вид ДТП по вине самокатчиков - наезд на пешехода. За восемь месяцев 2025 года произошло 29 таких случаев, что в 2,2 раза больше, чем годом ранее.

На втором месте - лобовые столкновения (23 аварии, рост почти в четыре раза).

Отметим, что статистика касается только ДТП с пострадавшими людьми или поврежденным транспортом. На деле нарушений ПДД водителями электросамокатов гораздо больше. По информации МВД, с начала года по 12 сентября только в Алматы к административной ответственности привлекли около 17,4 тысячи пользователей электросамокатов.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев в своём Послании народу Казахстана затронул вопрос электросамокатов. Он поручил безотлагательно принять законодательные поправки, регулирующие пользование этим видом маломобильного транспорта.

Проблемы с самокатами в Казахстане

В Казахстане уже два года действуют правила по управлению самокатами, но люди продолжают их нарушать.

Законодательство гласит:на этом виде транспорта запрещено ездить по пешеходным тротуарам со скоростью выше шести километров в час - это средняя скорость пешехода, когда он идёт быстрым шагом. Также на самокате нельзя передвигаться без шлемов и по двое человек.

На бумаге запреты выглядят обнадеживающе, и после их принятия верилось, что ситуация с самокатами и самокатчиками на улицах крупных городов страны изменится. Однако спустя два года лучше не стало. Особенно остро это ощущается в Алматы, где погода позволяет пользоваться самокатом с марта по ноябрь.

Тем временем в Астане и Алматы брошенные как попало самокаты уже увозят на штрафстоянки.