Все имеющиеся налоговые обязательства казахстанцев по отложенному ИПН с пенсионных выплат ЕНПФ будут аннулированы с 2026 года. Дополнительное заявление для отмены налоговых обязательств писать не нужно. Об этом сообщил глава ЕНПФ Жанат Курманов в ответе на обращение вкладчика, передает Informburo.kz.

Автор обращения задал вопрос об отложенном ИПН при снятии пенсионных отчислений свыше порога.

"С 2026 года в новом Налоговом кодексе отменили уплату ИПН. Но если ОПВ были изъяты до 2026 года и нами были сформированы заявления об отложенном ИПН до выхода на пенсию, будут ли суммы задолженности по ИПН аннулированы? Нужно ли написать дополнительно заявление об отмене ИПН?" – говорится в обращении.

В ЕНПФ отметили, что с 1 января 2026 года вступают в силу нормы Налогового кодекса от 18 июля 2025 года, предусматривающие освобождение от удержания индивидуального подоходного налога с дохода в виде пенсионных выплат из ЕНПФ, включая единовременные пенсионные выплаты, у физических лиц – резидентов Республики Казахстан.

"Все имеющиеся налоговые обязательства по отложенному ИПН с единовременных пенсионных выплат по состоянию на 1 января 2026 года будут аннулированы ЕНПФ на основании пункта 1 статьи 828 Налогового кодекса. Предоставление дополнительного заявления об отмене налоговых обязательств по отложенному ИПН не требуется", – ответил глава фонда.