ДТП на проспекте Назарбаева в Костанае: пострадал пассажир Lada
Андрей СКИБА
18 сентября 2025, 20:38 | Происшествия
В Костанае на проспекте Назарбаева, между микрорайонами Юбилейный и Алтын Арман, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Lada Granta и Kia.
По информации полиции Костанайской области, столкновение произошло из-за того, что водитель Lada, поворачивая налево в микрорайон, не уступила дорогу встречному автомобилю. От удара один из автомобилей скатился на обочину.
В результате ДТП пассажир Lada получил травмы и был доставлен в больницу.
Сотрудники полиции проводят проверку для установления всех обстоятельств происшествия. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
Фото Олега ПАКА
