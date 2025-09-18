В Костанае на проспекте Назарбаева, между микрорайонами Юбилейный и Алтын Арман, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Lada Granta и Kia.

По информации полиции Костанайской области, столкновение произошло из-за того, что водитель Lada, поворачивая налево в микрорайон, не уступила дорогу встречному автомобилю. От удара один из автомобилей скатился на обочину.

В результате ДТП пассажир Lada получил травмы и был доставлен в больницу.

Сотрудники полиции проводят проверку для установления всех обстоятельств происшествия. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Фото Олега ПАКА