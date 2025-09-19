Многодетная семья Розы ЖАКУПОВА проживает в арендном двухквартирном доме по ул. Студенческой в селе Владимировка. Женщина обратилась за помощью в отдел ЖКХ акимата Костанайского района, потому что нормальным жильем это назвать нельзя.

- Кровля протекает, что приводит к систематическим затоплениям в квартире, – говорит Роза. - Потолок, который изначально был не в лучшем состоянии, не выдерживает напора воды, а в детской комнате вообще обваливается. Когда идут дожди, в квартире сыро. Мы с детьми постоянно болеем. Дом, полученный 20 сентября 2020 года, мы ремонтировали самостоятельно, однако проблема протечек не решена. Причиной является ветхий шифер, требующий замены. При этом квартира находится на балансе отдела ЖКХ. Арендная плата нами производится своевременно.

Старый шифер ломается. У жильцов нет возможности заменить его

Согласно договору, текущий ремонт входит в обязанность жильцов, но в данном случае ремонт необходим капитальный, который сами жильцы провести не могут. За пять лет, по словам Жакуповой, в отдел ЖКХ она подала 19 заявлений, которые были проигнорированы. 8 сентября вновь обратилась с заявлением, после чего на осмотр крыши и детальной проверки все же выехали представители ЖКХ.

В ходе осмотра они сообщили, что в муниципальном бюджете отсутствуют средства, необходимые для проведения капитального ремонта кровли.

После потопа

– Нам предложили приватизировать жилье, – рассказала Жакупова, – определив стоимость квартиры в 6 110 000 тенге, с первоначальным взносом в размере 10%. Оставшуюся сумму предлагается выплачивать в течение десяти лет. Но проблема заключается и в том, что дом возведен на месте осушенного болота. Каждую весну в подполе стоит вода. Однажды, во время сильного ливня, произошел скачок напряжения и в квартире взорвалась люстра. В случае согласия на приватизацию нам придется оформить кредит не только на первоначальный взнос, но и на неотложный ремонт крыши. Выплачивать сразу три кредита для нас является большой финансовой нагрузкой. Кроме того, есть серьезные опасения возможной просадки дома в будущем, учитывая особенности грунта. Где гарантии безопасности проживания?

Председатель Костанайского областного филиала ОСДП Дамир ДЖАКАНОВ посетил квартиру для оценки ее состояния.

В детской комнате обвалился потолок

- Мы убедились в том, что кровля их арендного дома действительно находится в критическом состоянии, - прокомментировал он. - Даже в детской комнате есть обрушение деревянных перекрытий. Районный акимат после множества обращений и сигналов о помощи решил пойти путем наименьшего сопротивления и попросту предложил многодетной семье выкупить дом. Вместо того чтобы как-то произвести ремонтные работы. Ведь, согласно договору аренды, именно местный отдел ЖКХ, как балансодержатель, должен обеспечить капитальный ремонт кровли. Таким образом в действиях МИО наблюдается стремление к уходу от выполнения своих обязанностей. Мы предприняли меры и предупредили семью о том, что не стоит подписывать акт приема-передачи объекта недвижимости ровно до тех пор, пока не будет устранена возникшая проблема.

ОСДП намерена обратиться к акиму Костанайского района Олжасу Нургалиеву.

Фото предоставлены Розой ЖАКУПОВОЙ