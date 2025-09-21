Дебют режиссера Думана Еркимбека получился удачным. Фильм «Qaitadan» («Снова») хвалят зрители, критики и журналисты. И в самом деле есть за что похвалить.

Авторы проработали все детели фильма, и такая дотошность похвальна

В первую очередь, фильм хорош в техническом исполнении и грамотно прописан, актерская игра и драматургия на высоком качественном уровне. Во-вторых, фильм идеально подобрал форму для раскрытия темы: снова и снова повторяются в Казахстане катастрофы из-за безответственности и пренебрежения, как в Дне сурка, ничего не исправляется, а становится только хуже.

Герой

К обложке фильма нужно присматриваться. А чтобы понять детали, нужно посмотреть фильм

Центральный персонаж Рауан - выпускник средней школы, с самого начала заявляется, как типичный наглый подросток, которому плевать на всех, кроме себя. Он намерено заваливает ЕНТ и не понимает, почему все его родные так сильно переживают и обсуждают его будущее, не спросив его мнения. Отсутствие диалога и стремления понять друг друга, как проблема, отражается в фильме именно в линии главного героя и его родителей.

Только в конце фильма Рауан наконец-то может высказать все свои мысли – он думает о родителях и не хочет принимать их жертву ради своего туманного будущего. Авторы не называют правильного ответа в споре поколений, а только дают возможность столкнуться и поговорить отцу и сыну. Конфликт поколений отражается не только через Рауана и его отца, но также через чиновников старой закалки и новой волны. Последние уже заявляют о своем нетерпении к коррупции и панибратству, и автор дает им возможность показать себя - пусть и в эпизодической роли.

Игра актеров замечательная - веришь всему, что происходит в кадре

Также через главного героя показывают конфликт человека и природы, когда Рауан постепенно знакомится с аулом и принимает условия жизни в нем, перестает сопротивляться и начинает проникаться жизнью дяди и младшего брата. Можно сказать, что не везде кадры бегущего скакуна по степи так гармоничны, как в этом фильме.

Младший брат Рауана создает настроение и мотивирует героя

В целом Рауан проходит всю арку персонажа, он сталкивается с препятствиями, терпит поражение, находит новый мотив и побеждает в конце истории. А зритель радуется, потому что проникается к юному бунтарю и смотрит на него, как на символ надежды, как на символ будущего.

Сюжет

Веселый дядя устроит герою интересные и насыщенные каникулы

Герой фильма попадает во временную петлю, которая всегда завершается катастрофой: аул, в котором Рауан остается у дяди, смывает водой из разрушающейся дамбы. Начало катастрофы происходит еще до появления центрального персонажа в ауле - после землетрясения на старой дамбе появляется трещина.

Аким аула словно отвечает за всех чиновников и коррупционеров в Казахстане

Аким аула не воспринимает всерьез эту проблему и говорит, что дамба простоит еще много лет, потому что она построена в Советском Союзе. Но ни дамба не простоит, ни аким не сможет продолжить свою карьеру, потому что катастрофы не избежать. А герою остается только придумать, как спасти людей.

Женщины в фильме нужны только для того, чтобы мотивировать героев и украшать кадр

История в фильме двигается, как часы, события повторяются, и от героя зависит, как обернется то или иное событие. Если он подерется с местными авторитетами, то продавщицу из магазина не украдут, она пойдет на выпускной, а оттуда поднимется на дамбу и не погибнет. Если он поедет с родителями в город вместо того, чтобы остаться в ауле, то разбудит отца вовремя и родители не погибнут. Если он останется в ауле и сможет убедить людей эвакуироваться, то в ауле люди не погибнут. Но как сделать так, чтобы никто не погиб?

Катастрофа в фильме выглядит очень натурально

В реальной жизни катастрофы и трагедии, которые циклично происходят в Казахстане, забирают жизни. В кино же герою удается всех спасти и запустить жизнь с начала. Заново. Снова.

И развлечение, и терапия

Местные авторитеты и бандиты оказываются не такими и опасными

Наконец-то кино начинает рефлексировать на реальные проблемы, хотя и очень аккуратно, без резкой критики, но с четкими заявлениями. Авторы берут в качестве героев молодых людей, на плечи которых возлагается ответственность, которую старшее поколение не хочет брать на себя. Акиму легче закрыть глаза на правду, чем рисковать своим креслом; старому работнику дамбы легче принять неизбежную катастрофу, чем стараться исправить ситуацию и спасти людей; отцу легче ухать на работу в ночь, чем попытаться понять сына и решить конфликт.

При этом «Qaitadan» работает и как развлекательный фильм. Каждый кадр, каждая музыкальная композиция и каждый сюжетный поворот действуют безотказно. И это фильм, который можно смотреть ни один раз, потому что всякий раз зритель может заметить новые детали, на которые не обратил внимания раньше. Так что, если вы уже ходили на «Qaitadan», сходите на него снова.

Фото - кадры из фильма