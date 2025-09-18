Первую домашнюю серию чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой сезона-2025/2026 «Горняк» открыл матчами с устькаменогорским «Торпедо».

Нападающий «Горняка» Павел Анисимов атакует ворота «Торпедо» / Фото pro.ligasy.kz

В этих матчах в составах команд на лед вышли и легионеры, пропустившие первые игры по причине приведения в порядок соответствующих документов из-за запрета финансирования не имеющих гражданства РК игроков за счет бюджетных средств.

В первом периоде первого матча, прошедшего на площадке Ледового дворца «Горняк арена», хозяева старались играть первым номером, а моментов для взятия ворот было предостаточно как у одной, так и у другой команды. Однако счет так и не был открыт. А нанесенных по воротам броскам у гостей было чуть больше - 13 против 11.

Во втором игровом отрезке хоккеисты устькаменогорского клуба гораздо чаще атаковали ворота «Горняка», нанеся по ним 23 броска. При этом 22 из них были отражены голкипером рудничан Владиславом Нуреком, а вот после броска в середине периода нападающего «Торпедо» Владимира Боровкова счет был открыт. Правда и после одного из восьми бросков «Горняка» шайба побывала в воротах голкипера гостей Владислава Пестова. Перед самым перерывом это сделал нападающий хозяев Евгений Степанов, однако этот гол был отменен из-за игры высоко поднятой клюшкой эпизодом ранее.

Никита Ляпунов нанес бросок по воротам «Торпедо» / Фото pro.ligasy.kz

Минимальное преимущество устькаменогорцев продержалось почти весь третий игровой отрезок. За две с небольшим минуты до финальной сирены «Горняк» поменял вратаря на шестого полевого игрока, но в середине последней минуты игры Боровков поразил пустые ворота, оформив дубль и поставив точку в матче. И «Горняк» потерпел поражение в первой домашней игре - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1).

Второй матч начался для «Горняка» обескураживающе. Уже на второй минуте встречи нападающий «Торпедо» Эрик Алдабергенов открыл счет. А менее чем через полминуты защитник и капитан гостей Федор Хорошев удвоил преимущество своей команды.

Опасный момент у ворот «Торпедо» / Фото pro.ligasy.kz

«Горняк» все же сумел прийти в себя, и в середине периода Владимир Кротов после передач Оскара Юлбарисова и Валерия Гурина забросил первую домашнюю шайбу в сезоне, сократив отставание в счете. А на 16-й минуте Евгений Степанов сравнял счет, реализовав первое в матче большинство при поддержке тех же Юлбарисова и Гурина.

Всего через минуту после начала второго периода Владимир Боровков убежал один на один с защищавшим в этот день ворота «Горняка» Владиславом Тихоновым и переиграл его, вновь выведя гостей вперед. А на 31-й минуте форвард гостей Дмитрий Гренц воспользовался ошибкой хозяев при выходе из своей зоны и нанес результативный бросок по воротам, снова доведя разницу в счете до двух шайб - 2:4.

И вновь рудничане нашли в себе силы исправить положение. На четвертой минуте третьего игрового отрезка, когда «Горняк» играл в большинстве, Кротов после передач из-за ворот гостей Степанова и Юлбарисова вернул интригу в матч, оформив дубль. А через три минуты при игре в равных составах Гурин после ответной передачи из-за ворот Степанова во второй раз в матче сравнял счет - 4:4.

На счету Евгения Степанова два гола и две результативные передачи / Фото pro.ligasy.kz

Прошло еще три минуты, и Степанов реализовал еще одно большинство рудненского клуба, оформив дубль и впервые во встрече выведя «Горняк» вперед. А результативными передачами в этом моменте отметились Гурин и Юлбарисов, сделавший это в четвертый раз в игре.

Однако удержать победный счет у хозяев не получилось. На последней минуте основного времени третий в матче дубль оформил Гренц, переведя матч в овертайм. И уже в самом начале дополнительной пятиминутки защитник устькаменогорцев Станислав Боровиков поставил точку в матче - 5:6 ОТ (2:2, 0:2, 3:1, 0:1).

Следующим соперником «Горняка» в домашней серии станет атырауский «Бейбарыс», матчи с которым пройдут 20 и 21 сентября.