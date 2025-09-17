По прогнозам синоптиков, в ближайшие трое суток, 18-20 сентября, на территории области осадки не ожидаются, ночью и утром на севере и западе - туман.

- Ночью в четверг по области будет 2-7, на юге 10 градусов тепла, на севере - заморозки на почве 2 градуса мороза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Днём ожидаем 17-22 °С. На пятницу и субботу прогноз одинаковый. Ночью термометры покажут 0...+5 °С, на юге +8 °С, на севере и западе прогнозируем заморозки -2 °С. Днём воздух прогреется до 18-23 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 5-7 °С, днём 18-20 °С. В пятницу: ночью 3-5 °С, днём 18-20 °С. В субботу: ночью 2-4 °С, днём 19-21 °С.

В ближайшие трое суток ожидается переменный северо-западный - западный ветер скоростью 9-14 м/с, в областном центре - 7-12 м/с.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ