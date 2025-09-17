В отделе ЖКХ на запрос "НГ" ответили, что это не их рук дело, и что подрядчик, который обычно занимается кронированием, тоже ничего не вырубал. Жильцы дома № 63 по ул. Павлова уверены в незаконности вырубки, а в полиции говорят, что разрешение на удаление веток, угрожающих газовой трубе, есть. Но вот несостыковка - срубили не ветки, а деревья целиком.

- Товарищ, который купил этот (частный - «НГ») дом, начал сразу хозяйничать, - рассказывала 4 сентября корреспонденту «НГ» жительница дома № 63 по ул. Павлова Раиса УТЕГЕНОВА. - В субботу начали пилить деревья. Обосновывают чем? Что газовой трубе мешают. Этой трубе 150 лет, деревья много лет растут - никому не мешали.

По совету службы Ikomek Утегенова вызвала участкового инспектора полиции.

- Когда стали выяснять, прекратили вырубку, - поясняла она. - Участковый сказал, что у него (соседа - «НГ») столько знакомых, что мы не пробьемся. Такое ощущение, что этот товарищ потихонечку захватит нашу территорию, вот мы чего боимся. Поэтому кондоминиум хотим срочно оформлять, чтоб хотя бы какие-то права иметь на нашу землю.

По словам жильцов многоэтажки, деревья защищали двор от пыли, а вырубили их, потому что мешали газовой трубе частного дома. Они требовали от рабочих предоставить разрешение на вырубку, но безуспешно.

- Отделом ЖКХ ПТ и АД акимата города Костанай не производились работы по вырубке деревьев по данному адресу, - ответили в ведомстве на запрос «НГ». - Также сообщаем, что подрядной организацией, который занимается кронированием деревьев, тоже не проводились данные виды работ по адресу ул. Павлова, 63.

Быть может, вырубка вообще незаконная, подумали мы. Но нет, в пресс-службе департамента полиции области «НГ» пояснили:

- Участковый инспектор полиции провёл проверку. Установлено, что ПКСК располагает соответствующим разрешением на удаление веток, представляющих угрозу, в частности - нависающих над газовыми трубами. Полноценное кронирование деревьев не осуществлялось - были частично обрезаны лишь аварийные ветки. Оснований для возбуждения дела об административном правонарушении не установлено.

Вот так выглядят деревья после того, как обрезали «лишь аварийные ветки»:

Следующая странность - наличие разрешения у ПКСК, будто вырубка была в интересах собственников квартир. Последние же заявляют, что ее инициатором был владелец коттеджа.

С дополнительным комментарием от ДП стало еще страннее:

- Как отмечают в органах внутренних дел, в настоящее время имеются противоречия в показаниях между председателем ПКСК и владельцем частного дома, вблизи которого были повреждены зеленые насаждения.

В полиции пояснили - противоречие это в том, что в ПКСК заявляют о наличии разрешения, а владелец коттеджа его отрицает. Кажется, что должно быть наоборот, если в интересах владельца «узаконить» проведенную вырубку, а в интересах собственников квартир - оспорить ее правомерность.

Как отметили в ДП, разбирательство усложняется тем, что владельца коттеджа сейчас нет в городе.

«НГ» будет следить за ходом коммунального спора.

Фото из архива «НГ»