16-летнего жителя Темиртау, подозреваемого в хранении и распространении психотропных веществ, был задержан в районе городского пляжа в Рудном. При нём обнаружили свёртки с порошкообразным веществом, предположительно — мефедроном.

- При дальнейшем осмотре изъято около 80 пакетиков с аналогичным содержимым, - сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области. - Позже полицейские провели обыск в арендованной квартире в Костанае. В помещении находились электронные весы с остатками вещества, сотни пустых пакетиков, а также более 200 готовых к сбыту свёртков с наркотиком. Общий вес изъятого составил около полкилограмма. Судебно-химическая экспертиза показала, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком.



По предварительным данным, подросток был завербован через социальные сети. В мессенджере он получил предложение подработки курьером с высоким доходом. На деле его задачей было хранение и раскладка наркотических средств на территории Костанайской области.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РК, предусматривающей ответственность за незаконное изготовление, хранение и перевозку психотропных веществ в особо крупном размере. Подросток водворён в изолятор временного содержания.



Полиция продолжает искать организаторов и старших сообщников преступной группы.