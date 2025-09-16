Жители домов №90 и №92 по улице Пушкина, а также школа №2 остаются без горячего водоснабжения. Как сообщили в пресс-службе акима Костаная, в настоящее время на месте работают аварийные бригады, ведётся поиск причины отключения.

Также в пресс-службе опровергли информацию о якобы имевшем место запрете на проведение раскопок из-за визита главы государства, о чем подозревали местные жители. По словам представителей акимата никаких административных препятствий к началу работ нет, и ремонтная бригада уже работает на объекте.

Жителям пообещали предоставить дополнительную информацию о причинах отключения и сроках восстановления водоснабжения уже завтра.

Отметим, что горячая вода в домах по ул. Пушкина отсутствует с конца прошлой недели, и жильцы обеспокоены затягиванием сроков и нехваткой официальной информации.