20 сентября в областном центре пройдет экологическая акция World Cleanup Day - масштабный субботник, который объединяет миллионы людей по всему миру ради чистой планеты.





Иллюстративное фото - depositphotos.com



Место сбора: площадь перед памятником Первоцелинникам

Время сбора участников: с 9:00 до 9:30

Для удобства участников будет организован транспорт до места уборки - участка от поворота с Федоровской трассы до полигона ТБО «Северный».

Акцию проводит Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области. Ее цель - не только очистка территории, но и формирование бережного отношения к окружающей среде, развитие экологической культуры и благоустройство родного города. Принять участие могут все желающие - взрослые, молодежь и семьи с детьми. Это отличная возможность провести время с пользой, внести вклад в сохранение природы и познакомиться с неравнодушными людьми.

Что взять с собой: перчатки (мешки для мусора будут выдаваться на месте).

Контактное лицо: +7 707 309 5995