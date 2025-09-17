В трудовом законодательстве Казахстана назревают серьезные изменения, которые коснутся каждого работодателя. Государство намерено ужесточить контроль за своевременностью и достоверностью данных, вносимых в Единую систему учета трудовых договоров (ЕСУТД), вводя за это внушительные штрафы. Что это — очередной "кнут" для бизнеса или давно назревшая мера по наведению порядка в трудовых отношениях?

Эксперт по корпоративному праву Александр Даниловский объяснил грядущие нововведения в беседе с корреспондентом inbusiness.kz.

Три греха работодателя: за что накажут рублем, а точнее — тенге

Суть законодательной новеллы, по словам Даниловского, кристально ясна. В Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) появится специальная статья, карающая за ненадлежащую работу с ЕСУТД. Законодатели выделили три состава правонарушений, которые станут триггером для санкций:

• невнесение или несвоевременное внесение сведений в систему;

• предоставление неполной информации о трудовых отношениях;

• внесение недостоверных или некорректных данных.

"Проект размещался на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 сентября 2025 года. Стадия внесения в мажилис и дата возможного вступления в силу открыто не опубликованы, указано лишь, что вступление в силу произойдет через 10 календарных дней после первого официального опубликования закона. Это стандартная оговорка для законопроектов", — комментирует юрист.

Кого коснется и какова цена ошибки?

Под действие новых штрафов попадают абсолютно все работодатели — от гигантов индустрии до небольших семейных предприятий и некоммерческих организаций. Индивидуальные предприниматели также не станут исключением.

Финансовые санкции градуированы в зависимости от масштаба бизнеса и наличия рецидива.

"Эта мера вполне логична. Она трансформирует существующие, но зачастую игнорируемые сроки внесения данных в ЕСУТД из „мягких“ правил в жесткую норму, подкрепленную административной ответственностью. Конечно, необходимо наличие удобной интеграции кадровых систем и четких методичек, иначе бизнес так и будет латать записи задним числом. Потому что уже сейчас действуют сроки и правила, но вносится идея штрафов за невыполнение этих сроков", — считает Александр Даниловский.

План спасения для бизнеса: инструкция от эксперта

Что же делать работодателям, чтобы не оказаться в числе оштрафованных? Александр Даниловский предлагает четкий и прагматичный алгоритм действий — своего рода "дорожную карту" по приведению кадрового делопроизводства в соответствие с новыми реалиями.

Шаг 1: Глобальная инвентаризация. Проведите сверку всех фактических трудовых договоров, дополнительных соглашений и приказов с тем, что отражено в электронных карточках ЕСУТД.

Шаг 2: Ликвидация пробелов. Все недостающие записи необходимо оперативно внести через портал hr.enbek.kz или посредством интеграции вашей кадровой системы с государственной. Не забывайте о действующих сроках, которые теперь обретают критическое значение:

• новый договор — не позднее 5 рабочих дней;

• прекращение договора — не позднее 3 рабочих дней;

• изменения и дополнения — не позднее 15 календарных дней.

Шаг 3: Работа над ошибками. Законодательство предоставляет 30-дневное "окно" для исправления некорректно внесенных данных. Используйте эту возможность, но не забудьте документально зафиксировать все произведенные корректировки.

Шаг 4: Назначение ответственного. Введите в штат или возложите приказом на конкретного сотрудника персональную ответственность за своевременное и корректное внесение данных в ЕСУТД. Закрепите контрольные сроки во внутренних регламентах.

А что же работник?

Для наемных сотрудников прямых санкций не предусмотрено. Однако отсутствие или некорректность записи в ЕСУТД, по словам юриста, чревато серьезными практическими рисками.

"Представьте, что вам нужно подтвердить свой стаж для получения ипотеки, пособия или в будущем — пенсии. Отсутствие электронной записи может превратить этот процесс в бюрократический квест", — предупреждает Даниловский.

Ключевой совет работникам: не будьте пассивными наблюдателями. Проверить наличие и корректность своего электронного трудового договора можно за несколько кликов в личном кабинете на портале egov.kz (раздел "Трудовая деятельность") или в мобильном приложении. Если вы обнаружили, что записи нет, незамедлительно обратитесь к работодателю с требованием внести сведения.

Позиция министерства труда и социальной защиты озвучена в комментариях под постами о нововведении в социальных сетях. Там отмечают, что обязанность работодателей вносить данные о работниках в ЕСУТД действует еще с 2020 года. В то же время в министерство продолжают поступать многочисленные обращения от сотрудников о случаях, когда работодатели этого не делают.

"Отсутствие или искажение информации приводит к правовым и социальным последствиям как для работников, так и для работодателей: например, сотрудник не может встать на учет в качестве безработного, получить медицинскую помощь или участвовать в программах занятости", — говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что поправка носит превентивный характер и призвана повысить ответственность работодателей за корректность и своевременность внесения сведений. При этом в случаях, когда нарушения связаны с техническими ошибками и у работодателя есть подтверждающие доказательства, штрафные санкции применяться не будут.