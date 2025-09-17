В Астане в ледовом дворце «Алау» прошел отборочный чемпионат Казахстана по шорт-треку, по итогам которого был сформирован состав национальной сборной страны для участия в этапах Мирового тура ISU (ISU Short Track World Tour).

На дистанции мужчины / Фото instagram.com/qaz.iceteam

В чемпионате выступили 73 спортсмена из девяти регионов страны, принявшие участие в двух розыгрышах медалей на дистанциях 500 м, 1000 м и 1 500 м, а также определившие сильнейшие команды в трех эстафетах - мужской на 5 000 м, женской на 3 000 м и смешанной на 2 000 м.

Успешно в первых стартах сезона-2025/2026 выступила сборная Костанайской области под руководством главного тренера области по шорт-треку Николая Федоренко, составленная из воспитанников ДЮСШ № 3 Костаная и Рудного и воспитанников Школы высшего спортивного мастерства. Наши спортсмены заняли 13 призовых мест, в том числе три первых, два вторых и восемь третьих.

На дистанции женщины: крайняя слева Полина Омельчук / Фото instagram.com/qaz.iceteam

На дистанции 1 500 м среди женщин дважды третьей была воспитанница ДЮСШ №3 Полина Омельчук из Рудного, а одну серебряную медаль завоевала ее землячка воспитанница ШВСМ Анастасия Галечина, занявшая второе место во вторых стартах.

Призеры чемпионата Казахстана по шорт-треку на дистанции 1500 м - Анастасия Галечина (слева), Ольга Тихонова и Полина Омельчук (справа) / Фото instagram.com/shorttrackkz

Среди мужчин в первых забегах на дистанции 1500 м обладателем бронзовой медали стал еще один рудничанин воспитанник ШВСМ Глеб Ивченко.

На самой короткой дистанции наши спортсмены завоевали три награды. Дважды третьим призером стал Глеб Ивченко, а «серебро» в первых стартах завоевала Анастасия Галечина.

А первое золото в копилку Костанайской области принес Глеб Ивченко в соревнованиях на дистанции 1000 м. Он сумел опередить в финале второго старта победителя первых забегов Нуртилека Кажгали из Западно-Казахстанской области.

Чемпион Казахстана по шорт-треку на дистанции 1000 м Глеб Ивченко (в центре) / Фото instagram.com/shvsm_kostanay

В обоих женских стартах на эту дистанцию дважды третьей в финальных забегах финишировала воспитанница ШВСМ Алия Амиргалиева из Костаная.

Еще три призовых места - два первых и одно третье - подопечные Николя Федоренко завоевали в эстафетах. Чемпионские титулы были завоеваны в женской и смешанной эстафетах, а мужская команда стала третьей.

Опередив соперниц из сборных Западно-Казахстанской области и города Алматы, золотые медали в женской эстафете на 3000 м завоевали Анастасия Галечина, Полина Омельчук, Алия Амиргалиева и Анастасия Назаева.

А в «золотой» состав смешанной эстафете на 2000 м, опередивший ставших призерами сборные Шымкента и Алматы, вошли Глеб Ивченко, Никита Костюк, Руслан Плотников, Анастасия Галечина, Полина Омельчук и Алия Амиргалиева.

Бронза в мужской эстафете на 5000 м на счету Глеба Ивченко, Никиты Костюка, Дамира Абдулина и Руслана Плотникова.

По итогам чемпионата тренерский штаб национальной сборной Казахстана по шорт-треку, который возглавляет уроженец Костанайской области Петр Гамидов, обнародовал состав на предстоящий олимпийский сезон. В него вошли 11 спортсменов - шесть мужчин и пять женщин.

В мужскую сборную вошли пропускавший чемпионат уроженец Костаная Денис Никиша, выступающий на республиканских соревнованиях за Кокшетау и являющийся двукратным серебряным призером чемпионатов мира, Абзал Ажгалиев (Астана), Адиль Галиахметов (Астана), Глеб Ивченко (Костанайская область), Нуртилек Кажгали (Западно-Казахстанская область) и Мерсаид Жаксыбаев (Акмолинская область).

В состав женской сборной включены Малика Ермек (Астана), Яна Хан (Акмолинская область), Ольга Тихонова (Акмолинская область), Зейнеп Кумаркан (Восточно-Казахстанская область) и Алина Ажгалиева (Западно-Казахстанская область).

Все они примут участие в квалификации на зимние Олимпийские игры-2026, отбор на которые будет производиться по итогам четырех этапов Мирового тура ISU. Лицензионные соревнования, на которых спортсмены будут бороться за олимпийские квоты, пройдут 9-12 и 16-19 октября в Монреале (Канада), 20-23 ноября в Гданьске (Польша) и 27-30 ноября в Дордрехте (Нидерланды).