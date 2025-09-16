Строительством занимается депутат областного маслихата, директор ТОО "Спортивный клуб "Аят" Кайрат КАЗБЕКОВ. На площадке между Ледовой ареной и ЦУМом запланировано строительство сразу четырех объектов. Сколько на это планируют потратить денег, пока неизвестно.

Эти планы в начале сентября показали акиму Костанайской области Кумару АКСАКАЛОВУ. Он предложил помочь инвестору и провести коммуникации за счет государства.

- В первой очереди будет построен спортивный комплекс "Футзал-арена", которая сможет вместить 1 500 человек. Она будет построена по нормам УЕФА и, таким образом, сможем принимать в Рудном Лигу чемпионов, международные команды по футзалу, - рассказывала заместитель директора ТОО "Спортивный клуб "Аят" Екатерина ШЕВАЛЕВА. - Во второй очереди планируется строительство торгового центра с фудкортами. В третьей очереди предусмотрено строительство ледовой арены, где будут секции по фигурному катанию, конькобежному спорту и керлингу. А нынешний ледовый дворец мы оставим чисто для хоккея. И в четвертую очередь мы построим гостиницу для проживания спортсменов.

Аким области поинтересовался - что с подведением инфратсруктуры новых объектов?

- Проект коммуникаций заложен. Конечно, нам тяжеловато... - ответила Шевалева.

- Не, ну давайте государство займется этим, - предложил Аксакалов.

Шевелева отметила: если это возможно, то частный инвестор "будет только рад". И отметила, что Кайрат Казбеков сам хотел просить помощи у властей с обустройством коммуникаций.

- Отдельно сделайте проект на инжинерную инфратсруктуру и государство поможет, - заверил аким области. - Очень хорошо, что частный инвестор вкладывает средства в такую очень важную отрасль. Я знаю, что Кайрат Казиханович очень любит мини-футбол, хоккей. Он в свое время восстаноыил ледовую арену. А теперь за свои средства развернул большое строительство по стандартам УЕФА. Чтобы команда "Аят" играла в Лиге чемпионов. Его мечта, чтобы именно в Рудный приезжали европейские команды. Чтобы они здесь размещались и здесь играли отборочные. Мы будем это максимально поддерживать. И очень важно, что есть дальнейшее развитие. Тот же ТРЦ... которых не хватает в городе Рудном. Ледовая арена - тоже его мечта, я знаю. Давайте будем помогать. Молодежь должна оставаться, должна учиться - для этого нужна соответствующая инфратсруктура для развития спорта. Только благодарность таким бизнесменам!

Екатерина Шевалева пояснила, что "Казихан арена" будет названа в честь отца Кайрата Казбекова, поэтому директор спортклуба "очень серьезно относится к этому проекту, для него это проект жизни".

Напомним, аким Рудного Виктор Ионенко объяснял, что старая арена ФК "Аят" на ул. Парковой не соответствует нормативам УЕФА. Из-за этого не приезжали европейские клубы, хотя сами рудненские спортсмены уже играли в еврокубках. Также он пояснял, что ледовый городок, который раньше традиционно устраивали на месте нынешней стройки, перенесут поближе к ЦУМу.

Фото автора