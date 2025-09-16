И давно пора. Что ни проект - одни и те же лица. Прошедшие отбор на кастинге, проведенном 15 сентября в библиотеке им. Толстого, попадут в поле зрения казахстанских киноделов и смогут разбавить актерский состав отечественных фильмов.

Кастинги «JARQYRA» прошли в 19 городах страны в честь Дня казахского кино. Отобранные участники будут включены в базу Центра кино.

И нет, это не только для профессионалов.

Говорили ли вам когда-нибудь, что вы фактурный, харизматичный или что вам только в кино сниматься? А если и не говорили, как минимум, один такой несбывшийся киноактер у каждого в знакомых есть. Еще таким людям часто приписывают очень конкретные роли: «Да тебе бы бандитов играть!». Уж очень мы любим везде видеть кинообразы. Работает такой знакомый обычно на заурядной работе, максимально далекой от кино. И все вокруг жалеют о закопанном таланте.

Прелесть кастингов в том, что они ничего не стоят. 15 сентября попробовать себя в ремесле пришли как актеры, так и не связанные с кино люди. На кастинге участники на ходу отыгрывали специальные запросы - эмоции и жизненные ситуации, которые организаторы ускоренно чередовали.

У потомственного педагога Валентины САТУБАЛДИНОЙ весь кастинг прошел спонтанно. Даже толчок прийти сюда она объясняет алгоритмами соцсетей, подкинувшими ей объявление, и консультацией у нумеролога, которая определила, что цифры в жизни Валентины - как у актрисы. Но, конечно, решение она приняла сама.





- Мне 62 года, но я не боюсь этого, возраст - это в голове, - поясняет участница. - Я хочу себя попробовать и исполнить, может быть, свою детскую мечту. Я верю, что попаду и, может, буду где-то на второстепенных ролях. Но говорят же, что второстепенные роли тоже запоминаются. Может, я буду звездой второго плана.

- Как вы ответите на стереотип о том, что успехов на таких тонких, творческих стезях добиваются только те, кто начал с пеленок?

- Я с этим вообще не согласна. В СССР искали самородков. Таких людей, которые с образами. У них внешность, манера, говорить, жизненный опыт, сама личность.

Сатубалдина уже участвовала в кастинге в Астане, но на нем непосредственно игры не было, нужно было лишь рассказать о себе. Поэтому костанайский кастинг ее удивил:

- Я не ожидала! Думала, просто запишут меня (визитку актера - «НГ»). Если бы заранее сказали, что сразу будут пробы, я бы подготовилась. А так - спонтанно!

Обычные люди ходят на кастинги, чтобы воплотить детскую мечту стать актером. А те, кто учится на актеров, использовали мероприятие, как тренировку, особо и не вникая, в какой реестр они там попадут:

- На самом деле мы пришли за эмоциями и опытом, - говорит студентка КРУ по специальности "Театральное дело" Шнар КАРЫПТАШАРОВА. - Кастинг дает уверенность продолжать. И новые ощущения, опыт. Мне захотелось попробовать себя.

Фото автора