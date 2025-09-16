Вторым соперником «Горняка» в чемпионате Казахстана по хоккею с шайбой сезона-2025/2026 стал клуб из Караганды «Сарыарка».

Защитник «Горняка» Дмитрий Рязанов ведет борьбу за воротами с капитаном «Сарыарки» Артемом Лихотниковым / Фото pro.ligasy.kz

Команды на старте сезона уже встречались на групповом этапе розыгрыша Кубка РК, и тогда карагандинцы разгромили рудничан со счетом 5:0.

В первых двух играх чемпионата «Горняк» поделил очки на выезде в матчах с «Алматы», а «Сарыарка» дважды уступила дома «Номаду».

Уже на исходе первой минуты первого матча на площадке Ледового дворца «Караганды-Арена» рудничане остались в меньшинстве после удаления за подножку защитника Данилы Базько. Хозяевам льда хватило 20 секунд, чтобы реализовать большинство, а точным броском отметился нападающий карагандинцев Егор Смольянинов.

«Горняк» сравнял счет в середине периода. Во время продолжительного штурма ворот хозяев Никита Ляпунов из правого угла площадки сделал передачу за воротами партнеру по атаке Алексею Козорезу, тот, выкатившись слева из-за ворот, отдал шайбу своему капитану Оскару Юлбарисову, который в касание бросил ее в правый угол - 1:1. С этим счетом команду ушли на перерыв.

Борьба за позицию перед воротами «Горняка» между защитником рудничан Данилом Базько и защитником «Сарыарки» Иваном Степаненко / Фото pro.ligasy.kz

Через две минуты после начала второго игрового отрезка нападающий карагандинского клуба Александр Борисевич вновь вывел свою команду вперед, добив справа отраженную Владиславом Нуреком шайбу.

Чуть больше минуты понадобилось гостям, чтобы во второй раз сравнять счет. Сделал это нападающий «Горняка» Руслан Утебаев, получивший у левого борта ответную передачу от Дмитрия Пархоменко от синей линии и, переиграв бросившегося к нему форварда хозяев Виталия Божко, точно бросил по воротам - 2:2. И вновь ничейный счет продержался до перерыва.

Автор дубля в ворота «Сарыарки» Руслан Утебаев / Фото pro.ligasy.kz

На первых же секундах заключительного периода Утебаев перехватил шайбу у своей синей линии и из центральной зоны забросил ее в зону защиты хозяев. Вратарь «Сарыарки» Данил Кадочников, покинув ворота, попытался остановить шайбу, отскочившую от заднего борта, но не дотянулся до нее клюшкой, а продолжавший движение Утебаев в касание беспрепятственно перевел ее в пустые ворота, оформив дубль и впервые в матче выведя рудничан вперед.

Не набравшая пока очков и проигрывавшая в третьем матче «Сарыарка» относительно быстро исправила ситуацию, когда через две минуты капитан карагандинцев Артем Лихотников в третий раз в матче сделал счет равным. А затем хозяева усилили давление на ворота «Горняка» и гораздо чаще стали бросать по воротам рудничан. Если за первые два периода соперники нанесли по два десятка бросков по воротам соперника, то в третьем игровом отрезке карагандинцы нанесли столько же бросков.

Равный счет продержался до 51-й минуты, на которой нападающий хозяев Кирилл Пономарев вывел карагандинцев вперед. За минуту с небольшим до финальной сирены у «Горняка» за задержку соперника был удален защитник Дмитрий Рязанов. Но и оставшись в меньшинстве, рудничане поменяли вратаря на полевого игрока в надеже сравнять счет. Однако за 20 секунд до окончания матча Борисевич поразил пустые ворота, и «Сарыарка» одержала первую победу - 5:3 (1:1, 1:1, 3:1).

Алексей Козорез прижимает шайбу к борту / Фото pro.ligasy.kz

В повторном поединке счет открыл «Горняк». В составе рудничан на 16-й минуте отличился Матвей Завьялов, которому ассистировали Лев Крицин и Данил Базько. Однако всего через 35 секунд Артем Лихотников восстановил равновесие, и, как и в матче накануне, команды ушли на перерыв при счете 1:1. При этом хоккеисты карагандинского клуба нанесли по воротам защищавшего ворота гостей Владислава Тихонова 20 бросков - в четыре раз больше, чем соперник.

На второй минуте второго периода Кирилл Пономарев вывел «Сарыарку» вперед, а за 15 секунд до конца второго перерыва Егор Смольянинов упрочил преимущество хозяев, которые вновь были значительно активнее гостей, бросив по воротам 18 раз и всего пять раз позволив сделать это рудничанам.

В заключительной двадцатиминутке, прошедшей в равной борьбе, зрители голов не увидели, и карагандинцы во второй раз обыграли «Горняк» - 3:1 (1:1, 2:0, 0:0).

На этом выездная серия «Горняка» закончилась, и теперь он на своем льду до конца месяца примет трех соперников - устькаменогорское «Торпедо» (16-17 сентября), атырауский «Бейбарыс» (20-21 сентября) и петропавловский «Кулагер» (25-26 сентября).